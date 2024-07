Gard - Transition énergétique : Sumène et GRDF renouvellent leur contrat de concession gaz

Le 8 juillet, Ghislain PALLIER, Maire de Sumène, et Yvan LE LABOURIER, Directeur territorial GRDF dans le Gard, ont renouvelé le contrat de concession qui lie le distributeur de gaz et la commune pour une durée de 30 ans.

Un engagement commun pour une transition énergétique réussie

Ce partenariat renforce la relation durable entre la commune et GRDF, son concessionnaire, et souligne l'importance du gaz dans le mix énergétique à long terme.

En confiant à GRDF la construction, l’exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz, la commune offre à ses habitants un accès à une énergie compétitive et de plus en plus respectueuse de l’environnement, tout en assurant une sécurité maximale des biens et des personnes.

GRDF s’engage ainsi à exploiter les 4959 mètres de réseau de la commune dans des conditions optimales et permet à ses 166 clients de bénéficier des avantages du gaz.

« Notre mission est d’accompagner les collectivités dans leurs choix de politique énergétique, en mettant notamment en avant le gaz vert comme un vecteur essentiel de la transition écologique. Aujourd’hui, 685 sites de méthanisation injectent du biométhane dans les réseaux gaziers, et l’objectif est que 20 % du gaz consommé en France soit renouvelable d’ici 2030. À l’horizon 2050, la France pourrait couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz verts » souligne Yvan Le Labourier.

Le gaz, une énergie de plus en plus verte

Le gaz est une énergie de plus en plus respectueuse de l’environnement qui apporte des réponses immédiates et concrètes à des enjeux majeurs : la réduction de l’empreinte carbone de secteurs fortement consommateurs d’énergie, la souveraineté énergétique, la transition écologique du monde agricole et la réindustrialisation du pays. Avec le développement du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau de gaz devient un élément clé de la transition écologique des collectivités et de l’indépendance énergétique. En France, la production de gaz vert équivaut déjà à la puissance de deux réacteurs nucléaires.