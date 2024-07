Palavas-les-Flots - Le Cupra Padel Tour arrive à Palavas le 13 juillet

Le plus grand événément de padel amateur en France comprenant 17 étapes dans tout l’hexagone a débuté le 1er juin à Bordeaux.

15 villes différentes, 16 étapes qualificatives pour un master final réunissant tous les vainqueurs

La sixième étape du CUPRA PADEL TOUR aura lieu le samedi 13 juillet , au club MY CENTER PALAVAS à Palavas-les-Flots.

Il s’agit d’un concept unique en France, marqué par de nombreux temps forts tout au long de la journée.

Le CUPRA PADEL TOUR et ses joueurs amateurs entrent en forte résonnance avec l’esprit de CUPRA, la marque espagnole rebelle et non conformiste qui vient de dévoiler deux nouveaux modèles, conçus pour susciter des émotions fortes : le nouveau CUPRA Formentor et la nouvelle CUPRA Leon.

De nombreuses animations tout au long de la journée, ouvertes aux joueurs mais également aux visiteurs :

Echanges de balles avec Mariano Llanos, ancien joueur professionnel de padel argentin et coach de padel emblématique

Tombola d'exception

Le FlashPoint (Tournoi en 1 point)

Animations pour les enfants

Tests d'articles de sport Padel

Photobooth à disposition pour immortaliser la journée

Une soirée festive offerte à tous les joueurs

De nombreux lots à gagner (raquettes, sacs de padel, cartes cadeaux et bien d’autres surprises)

Les vainqueurs de l'étape de Palavas se qualifieront pour le GRAND MASTER FINAL le 30 novembre à Toulouse avec des lots encore plus exceptionnels à gagner (stage de padel à Barcelone, contrats HEAD comme des joueurs professionnels...).

Le PADEL, sport national en Espagne et Argentine, connait actuellement une croissance exponentielle en France avec plus de 689 clubs et plus de 600,000 pratiquants en 2023. C’est un sport unique et particulièrement addictif qui s’adresse à tous les profils du professionnel comme au débutant.

Les joueurs souhaitant participer à l'événement devront s'inscrire sur le site officiel : www.cuprapadeltour.com