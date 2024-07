BASSIN DE THAU - Aire Marine Protégée de la lagune de Thau : L'exposition participative itinérante du SMBT fait une halte à Balaruc-les-Bains !

Ces actions très souvent collectives ont impliqué de nombreux partenaires. Merci à eux ! Cette reconnaissance d’Aire Marine Protégée permet d’engager de nouvelles collaborations et de nouveaux projets, en se connectant au réseau mondial des AMP. Des liens sont à tisser notamment avec les sites voisins, comme la Côte Agathoise. Le Syndicat mixte du bassin de Thau est désormais gestionnaire de l’Aire Marine Protégée.

L'exposition "Aire Marine Protégée de la lagune de Thau" en détails

Afin de célébrer l’évènement, le Syndicat mixte du bassin de Thau a élaboré une exposition participative itinérante. L'objectif étant de montrer aux visiteurs la richesse de cet environnement naturel remarquable et de ses métiers traditionnels, les faire contribuer afin d’enrichir le contenu de l’exposition.

L’exposition a été inaugurée en juin 2023 à Mèze à l’occasion de la Fête de la nature lors de l’évènement « Le Temps de l’Étang » à l’étage du Château de Girard en présence d’Yves Michel, Président du SMBT, Thierry Baëza, Maire de Mèze et de Josian Ribes, Délégué à la participation citoyenne, à la sensibilisation à l’environnement et à la préservation de la biodiversité à Sète Agglopôle Méditerranée. Les habitants du territoire ont été invités à venir enrichir l’exposition avec des photos, des vidéos, des témoignages, des poèmes et peintures, œuvres et tout autre artefact artistique ou objet.

Le SMBT a proposé pour son lancement officiel un cycle de conférences ayant pour but d’éclairer le public sur l’éventail des politiques publiques dédiées au développement et à la préservation de cet espace naturel, atypique et unique (« La lagune de Thau, étang nourricier et patrimoine alimentaire », « L’Etang de Thau, source d’inspiration et d’innovation » et « L’Aire Marine Protégée de la lagune de Thau : la reconnaissance d’une biodiversité exceptionnelle »).

Par la suite, l’exposition s’est installée en septembre 2023 à Bouzigues dans l’espace Fringadelle, à Marseillan à la Maison Noilly Prat en mars 2024 et à Loupian en mai dernier à la Médiathèque (entrée libre & gratuite).

> Prochaine halte : Balaruc-Les-Bains aux Thermes de 16 au 18 juillet 2024 de 9h30 à 16h.

L’exposition part à la rencontre des habitants du territoire de Thau. Leurs contributions enrichissent l’exposition. La restitution de ce parcours itinérant aura lieu à Sète d’ici quelques mois, à une date qui reste à confirmer.