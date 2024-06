Saint Girons - Zalando Présente « Devenez le meilleur de vous-même » : L'Élégance du Sport et de l'Authenticité

Zalando, l'emblème européen de la mode et du lifestyle, annonce avec panache sa nouvelle campagne « Devenez le meilleur de vous-même ». Imaginée pour inciter chacun à découvrir de nouvelles disciplines sportives sans crainte de l'échec, cette initiative vibrante s'accompagne de figures emblématiques telles que Robert Lewandowski, Pusha T, Alexia Putellas, Caro Daur et Ebru Önal.Zalando, l'emblème européen de la mode et du lifestyle, annonce avec panache sa nouvelle campagne « Devenez le meilleur de vous-même ». Imaginée pour inciter chacun à découvrir de nouvelles disciplines sportives sans crainte de l'échec, cette initiative vibrante s'accompagne de figures emblématiques telles que Robert Lewandowski, Pusha T, Alexia Putellas, Caro Daur et Ebru Önal.

Sara Spännar, vice-présidente Marketing chez Zalando, partage avec nous l'essence de cette campagne : « Avec cette campagne, nous souhaitons démontrer que le sport transcende les simples efforts physiques et peut initier une transformation personnelle authentique. C'est une invitation lancée à nos clients et au monde de la mode pour embrasser une vie active et se découvrir à travers le mouvement ».

Le fil conducteur de cette campagne repose sur une conviction profonde : le sport est bien plus qu'une activité physique. Il est un puissant vecteur de bien-être personnel et de lien social. Les ambassadeurs de Zalando nous livrent leurs témoignages intimes sur la manière dont le sport a façonné leur vie, encourageant chacun à s'aventurer avec confiance dans une diversité de disciplines.

Parallèlement, Zalando marque une avancée significative vers l'inclusivité avec le lancement de sa première collection sportive adaptative. En collaboration avec Ottobock, le leader mondial en technologies de santé et prothèses, cette gamme novatrice répond aux besoins spécifiques des sportifs handicapés, tout en alliant élégance et fonctionnalité. Disponible dès ce mois-ci sous les marques Pier One Sports et Even&Odd active, elle propose 14 articles conçus pour allier confort et esthétique.

La campagne « Devenez le meilleur de vous-même » s'étendra sur 12 semaines, atteignant les publics européens à travers divers canaux tels que l'affichage urbain, le digital, les réseaux sociaux et les newsletters de Zalando. Elle vise à engager une réflexion sur l'importance du sport au quotidien, tout en célébrant la diversité et en promouvant une culture de confiance et d'acceptation de soi.

Avec cette initiative, Zalando réaffirme son engagement à soutenir le bien-être physique et mental de ses clients, tout en ouvrant la voie à une communauté sportive plus inclusive et diversifiée.