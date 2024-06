Hérault - Législatives 7 ° circonscription : Jordan DARTIER Maire de Vias se positionne pour Aurélien Lopez-Liguori (RN) : C'est le meilleur candidat de la droite sur la 7e

Législatives 7 ° circonscription : Jordan DARTIER Maire de Vias se positionne pour Aurélien Lopez-Liguori (RN) : C'est le meilleur candidat de la droite sur la 7e

Jordan DARTIER , divesr droite et maire de Vias a fait part publiquement de son choix pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet. A son sens il ne fait aucun doute que le candidat du Rassemblement national incarne le mieux les valeurs de la droite républicaine.

"Ma position est claire : je suis un homme de droite et je soutiens donc un gouvernement de droite. J’appelle l’électorat de droite à voter pour un gouvernement de droite et à faire barrage au Nouveau front populaire qui entraînera une faillite de notre pays."



Jordan Dartier, qui s’est toujours revendiqué d’un gaullisme social a choisi ce moment stratégique ou chacun des candidats est désormais connu pour se prononcer à deux jours du premier tour des législatives anticipées.

"Je ne considère pas qu'il soit d'extrême droite"

Sur cette 7e circonscription de l’Hérault ou l edéputé sortant avait réalisé un score de 59 % des voix e 2022 et pplus de 70 % dans certains cantons c'est une aide préciseuse.

"Pour ma part, et puisqu’il faut envoyer un député de droite à l’Assemblée, j’estime que le seul qui est mesure de l’emporter et qui a toujours bien travaillé, c’est Aurélien Lopez-Liguori." . "Il est le meilleur candidat de la droite sur la 7e circonscription, estime Jordan Dartier. Celui qui est le plus à même de représenter les valeurs de droite." Et de conclure "Je ne considère pas qu’il soit d’extrême droite, c’est un homme de droite".

"Pour que mon pays sorte de l’impasse, il a besoin d’une majorité de droite. Cela pour rétablir un soutien aux entreprises, des valeurs d’autorité, d’éducation, de justice, pour des forces de police soutenues", développe-t-il encore. "On ne peut pas faire l’autruche et attendre que ça passe. Après 7 ans de macronisme, le pays est au bord du gouffre."

Une déclaration de Jordan Dartier, non encarté qui s'acre dans le sillage de la recomposition de la droite pour une large union incluant le RN.