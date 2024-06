Pyrénées-Orientales - Un projet de société pour l'Ecole de la République

Par mon métier et mes engagements militants, l’Ecole de la République se situe en première ligne de mes préoccupations et de mes attentions. Je sais ce que je lui dois personnellement. Cela m’oblige.

L’Ecole de la République a subi de multiples outrages au cours de ces sept années de Macronie décomplexée : systématiquement dégradée sous le quinquennat d’airain du ministre Blanquer, instrumentalisée comme marchepied à des ambitions personnelles par l’éphémère ministre Attal, ouvertement méprisée par la météorique ministre Oudéa-Castéra. L’école ne peut être considérée comme une marchandise, un marché et une entreprise. Les projets simplistes de l’extrême droite sont de nature à aggraver la situation, jusqu’à un point de non retour définitif.

L’Ecole de la République que je défendrai sera celle de l’égalité et de l’émancipation. Pour cela, il faudra abroger la réforme du très mal nommé « choc des savoirs » accentuant la dérive d’une vision minimaliste, utilitariste et discriminante des savoirs. Le système d’orientation Parcoursup, injuste, occulte et anxiogène, sera supprimé. Les conditions de la réussite du plus grand nombre passent par la réduction significative des effectifs à au moins 19 élèves par classe, moyenne européenne. Il en va de même en matière de démocratisation et de justice sociale, avec un effort vers la gratuité intégrale à l’école (cantine, transports, fournitures, activités périscolaires etc.).

L’Ecole de la République doit rompre avec les dérives vers « l’ubérisation », marchande et autoritaire, accentuées par la Macronie et promises par le Rassemblement National. Egalité et émancipation sont les piliers du projet de société sur lequel s’appuiera l’Ecole de la République.

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales