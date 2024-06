Pyrénées-Orientales - Appel à voter pour la candidature Nouveau Front Populaire de Francis DASPE : un autre monde possible

La dissolution de l’assemblée nationale décidée par le Président Macron marque l’échec flagrant et cinglant de sa politique menée depuis 2017. Ce faisant, il ouvre la voie à une possible accession au pouvoir du Rassemblement National. Le prétendu rempart contre l’extrême droite était en réalité factice : il tenait davantage du pyromane que du pompier.

Nous refusons de nous résoudre à ce que le pays qui a porté haut la devise « Liberté Egalité Fraternité » soit, après le régime de Vichy, une seconde fois dirigé par l’extrême droite et ses idées nauséabondes. La constitution en quelques jours du Nouveau Front Populaire est la réaction se situant à la hauteur des enjeux du moment présent. Le programme intitulé « Contrat de législature » répond aux différentes urgences politiques, qu’elles soient sociales, écologiques, démocratiques ou géopolitiques. S’inscrivant dans un projet alternatif de civilisation, il offre une véritable perspective majoritaire, avec pour objectif de faire élire une majorité de députés de ce Nouveau Front Populaire, dans sa diversité.

Pour y contribuer dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales, nous appelons à voter aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet pour Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire, et sa remplaçante Sylvie VENTURA-CID. Pour qu’un autre monde soit possible, je vote et fais voter Nouveau Front Populaire !

Premiers Signataires de l’appel au vote Nouveau Front Populaire 1° circonscription des Pyrénées-Orientales

ABDOUCHE Rachid (PCF), ANGELONI Mathilde (PCF), ANGLARET Marc (militant syndical), ARGOUZE Jérôme (syndicaliste CGT), BAAZIZ Salima (responsable départementale Génération.s), BERJOAN Nicolas (secrétaire départemental Les Ecologistes), BLANC Mathias (secrétaire de la section PS de Perpignan, ancien conseiller départemental du canton de Perpignan 5), BONNERY Serge (PCF), CAVERIVIERE Anthony (NPA), CID Claude (cadre de la Poste en retraité, militant syndicaliste), CROIX Martine (PCF), CYMBLER Pierrick (syndicaliste), DELCAMP Anne-Marie (RESF), DUTARD Didier (CGT), FERRER Camille (militante féministe), FIGUE Antoine (secrétaire section PS Cabestany, adjoint au maire), FITER Françoise (PCF, vice-présidente du Conseil départemental), GAILLARD Michel (Les Ecologistes), GRILLON Fabrice (PCF), HERNANDEZ Monique (militante syndicale et féministe), IDRAC Florent (LFI), IDRAC Mickaël (LFI), LACAPERE Rémi (PCF, vice-président du Conseil départemental), LANNES Patrick (conseiller municipal Toulouges), LEMAIRE Jean Malik (PCF), Frédéric MONTEIL (membre du Bureau national du PS), Géraldine MORALES (enseignante, syndicaliste), MOYA Christophe (CGT Education), NARANJO Laurette (Les Ecologistes), PANIS Marc (Les Ecologistes), PUGNET Edith (PCF, maire de Cabestany), PUGNET Jacky (PCF, ancien maire de Pollestres), ROCQUET Marc (militant syndicaliste et écologiste), SCHMITT Alain (LFI), SCHMITT Josiane (LFI), VALETTE Marc (PCF), VALETTE Michèle (LFI), VILA Jean (PCF, ancien député, ancien maire de Cabestany)