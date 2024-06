Toulouse - Madame Fella ALLAL nommée Directrice Générale de PATRIMOINE SA Languedocienne

Fella ALLAL, 42 ans, a été nommée Directrice Générale de PATRIMOINE SA Languedocienne au cours d’un Conseil d’Administration réuni le 20 juin 2024 sous la Présidence de Jean-François NICOULES.

L’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), PATRIMOINE SA Languedocienne, en tant qu’entreprise d’intérêt général depuis plus de 90 ans, agit pour l’accès au logement pour tous. Elle contribue à façonner un cadre de vie durable et promeut une société de solidarités.

Fella ALLAL succède à Pascal BARBOTTIN qui a mené l’entreprise à un très haut niveau au sein du monde du Logement et de son environnement, tant local, que régional ou national.



Fella ALLAL débute sa carrière professionnelle chez PATRIMOINE en 2008 en tant que Responsable des Innovations Sociales. Elle a toujours eu à coeur de comprendre et évaluer les besoins sociaux au coeur de l’habitat. En 2012, elle est promue Directrice Adjointe Habitats & Clientèles, en charge des innovations, où elle continue d’embrasser l’ensemble des métiers et activités du logement social à travers les dimensions d’innovation technique et sociale et la qualité de service. Puis de 2014 à 2022, elle occupe le poste de Directrice Commerciale, des Innovations & des Partenariats, et manage ainsi 5 pôles d’activité regroupant environ 25 collaborateurs. Cela lui permet par la même occasion d’intégrer le Comité de Direction de PATRIMOINE, dont le périmètre s’élargit en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. En 2022, elle devient Directrice Générale de l’Amandier, une association créée en 1991 par PATRIMOINE, qui intervient auprès des publics les plus fragiles dans le logement, association qui s’est renforcée grâce au partenariat avec le Groupe Midi Habitat et l’association nationale AMLI, du réseau BATIGERE. Au fil des ans, la somme de ses expériences lui a permis d’acquérir de nombreuses compétences dans les domaines du management, du pilotage de projets, de la stratégie d’entreprise et, bien sûr, du logement au sens le plus large.



Titulaire d’un diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse, Fella ALLAL a poursuivi ses études à l’Institut d’Études Humanitaires Internationales de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix- Marseille III, où elle décroche un Master de Droit International Humanitaire et Droits de l’Homme en 2007. Également passionnée de langues, Fella ALLAL parle 3 langues et en comprend 2 autres. Très engagée dans la sphère associative et la société civile, elle a été Présidente de la Délégation Territoriale de la Haute-Garonne pour la Croix Rouge Française et membre du conseil d’Unis-Cité, association organisatrice du service civique.

Fella ALLAL est, depuis 2020, investie au sein de la Ville de Toulouse, notamment dans le domaine de la lutte contre les discriminations et la promotion des droits humains. Elle a aussi siégé au CESER Occitanie et est administratrice de plusieurs sociétés et structures nationales du secteur de l’habitat comme le Réseau BATIGERE.

« Je prends mes nouvelles fonctions dans un contexte social, économique et politique très contraint, et en tant que femme aimant relever de nouveaux défis, j’y vois encore plus de sens, portée par le souci de l’intérêt général. Tout au long de mon parcours associatif et professionnel au sein de PATRIMOINE SA, j’ai été amenée à évoluer dans des fonctions autour du fil conducteur qu’est l’innovation sociale, véritable cheval de bataille de l’ESH pour mieux répondre aux besoins sur le territoire en matière d’habitat et de services.

Convaincue de la nécessité de poursuivre ce chemin de l’innovation sociale, écologique et solidaire, PATRIMOINE SA entend renforcer ses efforts dans tous les domaines en s’appuyant d’abord sur ses racines de bailleur social et, d’acteur engagé et loyal dans le secteur du logement.

PATRIMOINE SA a su développer sa culture de bailleur social et s’entourer de partenaires en vue de créer des outils sociaux précieux comme l’Amandier. C’est une structure avant-gardiste, entièrement dédiée au logement accompagné avec une ingénierie sociale et urbaine qui permet de proposer des services et actions pour améliorer les conditions de l’habitat à l’échelle d’un territoire, d’un quartier, ou d’une résidence.

Je reste humble devant l’ampleur des challenges qui s’imposent à nous et mettrai toute mon énergie au service des projets pour continuer d’innover, de nous développer sur nos deux régions d’implantation, et ainsi accompagner nos locataires. Notre secteur d’activité se trouve à la croisée de plusieurs thématiques de société qui mobilisent de nombreuses parties prenantes sur la question des besoins émergeants des populations. À nous d’imaginer des services toujours plus innovants en matière de santé, sécurité, urbanisme autour et dans l’habitat… Ces nouvelles fonctions de Directrice Générale représentent un très beau défi dans ce contexte à forts enjeux sociétaux. »