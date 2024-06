France - Le tourisme de plein air en France : Comment voyagent-ils ? Quelles sont leurs attentes ? Leurs pratiques ?

QUI SONT LES TOURISTES DE PLEIN AIR ?

Comment voyagent-ils ? Quelles sont leurs attentes ? Leurs pratiques ?

Si 74 % d’entre eux plébiscitent le camping, leur mode d’hébergement et leurs besoins changent.

Les itinérants (51 % des vacanciers de plein air) quant à eux voient leur profil et leur pratique fortement évoluer.

Revue de détails

On dénombre deux grandes familles de touristes de plein air dont les pratiques s’imbriquent parfois et notamment lorsqu’elles se croisent sur les campings.

• Les adeptes du camping : 74% des vacanciers de plein air sont des adeptes du camping, notamment des couples (25 à 49 ans) avec enfants, en grande partie CSP-. 64% d’entre eux partent au moins une fois par an, plutôt en France (à 75%) et pendant les vacances scolaires. Leur destination privilégiée est la mer et à 54%, ils changent de camping quasiment à chaque fois. La tente reste le mode d’hébergement privilégié de 54% d’entre eux et principalement des moins de 35 ans. Elle est suivie par le mobil-home à 46% qui attire les couples de moins de 50 ans, CSP+ avec enfants. Les dimensions de convivialité, de rencontre, de partage, de liberté et de nature priment pour eux.

• Les voyageurs itinérants : Ils représentent 51 % des vacanciers de plein air. Agés majoritairement de + de 65 ans (51% de couples sans enfants), ils sont suivis des couples avec enfants ou petits-enfants à 39%. Ils se déplacent pour 37% d’entre eux en camping-car, véhicule le plus utilisé par les 65 ans et plus. L’itinérance en van ou en fourgon (la fameuse « vanlife ») est en forte progression, détrônant depuis peu le camping-car.

Elle concerne 30% des itinérants, souvent des jeunes de moins de 35 ans. Adeptes de nouveautés, 5 % seulement privilégient la même destination. Ils se rendent à la mer, à la montagne et à la campagne sans distinction et dépassent bien volontiers nos frontières. Les dimensions d’aventure, d’imprévu, de déconnexion et de nature priment.

De ces deux grandes familles, 4 profils extrêmement hétérogènes se dégagent

Ils n’ont pas les mêmes caractéristiques, pas les mêmes usages et pas les mêmes attentes

• Les férus de camping : 52 % : Pour eux, le camping est le mode de vacances essentiel, voire unique, ils sont moins adeptes des autres types de vacances que les autres profils. Majoritairement CSP-, 2/3 d’entre eux fréquentent des campings 3 étoiles ou moins. Si la tente reste leur mode d’hébergement privilégié, ils sont 69% à combiner tente et location de mobil home, selon le nombre de personnes et la présence ou non d’enfants. Ils partent souvent à la mer, voire uniquement à la mer pour 37% d’entre eux et principalement pendant les vacances d’été. Les itinérants sont généralement équipés de fourgons et ne partent qu’en France.

• Les couples itinérants : 23 % Ils ont 50 ans et plus. Retraités ou inactifs de 50 ans et plus, ils voyagent en couple donc sans enfants, avec leur camping-car ou leurs voiture + tente. Ils changent systématiquement de destination et fréquentent les campings en dehors des vacances scolaires.

• Les familles conforts : 19 % : Ce sont des couples jeunes citadins (25-34 ans), avec des enfants en bas âge. Issus des catégories aisées (CSP +), ils fréquentent les campings, mais pratiquent aussi d’autres types de vacances, dont l’itinérance. Ils privilégient le mobil home, dans des campings 4* ou 5*. Ils partent généralement pendant les vacances scolaires d’été. En itinérance, ils voyagent en van et alternent entre mer, montagne et campagne. Ils fréquentent les campings pour la convivialité et les infrastructures.

• Les vacanciers évasion : 6% : Il est compliqué de dégager un profil type. Majoritairement citadins, ils possèdent un camping-car, un van, un fourgon ou une tente. Ils voyagent toute l’année, hors vacances scolaires et multiplient les destinations. S’ils choisissent de camper, c’est parfois en camping sauvage.

L’étude a été réalisée fin 2023 pour la FFCC par CPA sur un échantillon de 1000 personnes de plus de 18 ans complétée par une étude qualitative sur chacune des 2 familles, adeptes du camping et voyageurs itinérants.

La Fédération des campeurs, caravaniers et camping caristes en bref

Créée en 1938, la FFCC – Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes - est la porteparole officielle des six millions de touristes de plein air français. Elle évolue en même temps que l’offre d’hébergements et les attentes des touristes de plein-air évoluent.