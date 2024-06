Haute-Garonne - Le Printemps des Droits Humains : retour sur une journée d'échange pour 150 enfants

Ce mercredi 5 juin s’est déroulé à Mondonville la 13ème édition du « Printemps des Droits Humains », rassemblant 150 enfants des ALAES et CLAES des communes ayant participé au projet tout au long de l’année : Aucamville, Castelginest, Cugnaux, Drémil, Flourens, Launaguet, Mondonville, Saint-Orens-de-Gameville et Seilh. Organisé par l’École des Droits Humains et de la Terre, cet évènement avait pour thématique centrale l’inclusion avec comme intitulé : « Bienvenue dans le monde de Charlie ».



Soutenue par Toulouse Métropole et la mairie de Mondonville, cette manifestation marque la volonté et l’engagement de l’EDDHT à se mobiliser pour la diffusion des droits humains dès le plus jeune âge. Les enfants ont pu s’enrichir au travers une dizaine d’activités ludiques en intérieur et extérieur mêlant activités manuelles, artistiques, sportives ou encore des simulations de procès.



Un évènement convivial pour sensibiliser les enfants

À la salle Orion et Centaure de Mondonville, le temps d’un après-midi, 150 enfants se sont réunis pour échanger, jouer et débattre de manière ludique sur des sujets fondamentaux de notre société.

Ils ont pu mieux comprendre les enjeux et développer leur opinion aux questions sociétales qui se posent aujourd’hui, en particulier autour de l’inclusion des personnes en situation de handicap.



Différents espaces étaient donc proposés aux enfants afin qu’ils découvrent, à travers l’Histoire du « monde de Charlie », le quotidien de personnes en situation de handicap.

De nombreuses activités étaient ainsi proposées parmi lesquelles : Initiation à la lecture braille et à la langue des signes, parcours sensoriels, ateliers de customisation de fauteuil roulant, babyfoot inclusif, fresques créative, initiation au cécifoot ou encore matches de basket fauteuils animés par le Toulouse Iron Club.



Ce fut également le temps de la valorisation des projets réalisés par les enfants tout au long de l’année : Spectacles et mise en scène des simulations de procès conçus par les enfants élémentaires à partir de contes célèbre et exposition des animaux fantastiques grandeur nature conçus par les enfants de maternelle pour promouvoir la tolérance et la diversité.



Le Printemps des Droits Humains symbole de l’approche pédagogique souhaitée par l’EDDHT

Chaque année l’EDDHT oeuvre - au travers de ce type d’évènement - à la transmission de valeurs fondamentales de notre société en adoptant une démarche pédagogique et d’éducation pour toucher les plus jeunes, avant leurs aînés, comme l’explique le président fondateur de l’association, l’avocat Me François Cantier : « Nous développons sans cesse une expertise pédagogique, en essayant de faire passer auprès des enfants les valeurs qui sont le fondement de la société. Ce qui nous caractérise, c’est de développer des outils pour toucher notre cible de la manière la plus efficace possible, notamment au travers de l’aspect ludique. Nous consacrons 40% de notre temps à l’élaboration de ces méthodologies. »