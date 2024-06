Mèze - Med Sevens - Le closing du Circuit Elite Sevens et du Challenge Féminin, les 6 et 7 juillet 2024 au Stade des Sesquieres à Mèze.

Med Sevens - Le closing du Circuit Elite Sevens et du Challenge Féminin, les 6 et 7 juillet 2024 au Stade des Sesquieres à Mèze.

SEA, SUN AND SEVENS

À seulement 19 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous vous invitons à découvrir la 10e édition du Med Sevens. En émergence depuis 2013, notre tournoi de rugby à 7 est désormais le plus important du Sud de la France.

Pour la 5e année consécutive, il accueillera les finales du Circuit Élite Sevens et du Challenge Sevens Féminin.

Sous le soleil de Mèze, au Stade des Sesquiers, rejoignez-nous les 6 et 7 juillet 2024 pour cette édition spéciale du tournoi Sea, Sun and Sevens. Pour son anniversaire, le Med Sevens réserve bien des surprises !

1 TOURNOI, 6 CATÉGORIES

Le Med Sevens réunira cette année 6 catégories : Élite Masculin, Élite Féminin, Open Masculin, Open Féminin, Juniors, Cadets et Cadettes. En tant que dernière étape du circuit Élite Masculin et Féminin, le tournoi permettra aux équipes de conclure la saison en beauté. Plus de 1 000 joueurs et joueuses s'affronteront durant les 2 jours de compétition. Nous attendons également plus de 1 000 spectateurs pour vivre cet événement et soutenir les équipes.

Les champions de l’édition précédente, l’UBB Sevens en Élite Masculin, les 7 Fantastics en Élite Féminin, et les Lightning Barbarians en Open Masculin, reviendront défendre leur titre. Les catégories Juniors, Cadets et Cadettes feront leur grande première sur le tournoi méditerranéen.

ANIMATIONS

Joueurs, staffs et public pourront profiter de nombreuses animations durant le tournoi : food trucks pour satisfaire les envies salées ou sucrées, mini-jeux pour des défis entre amis, et une buvette pour se rafraîchir sous le soleil de Mèze. Une Kids Zone pour les plus petits et une Play Zone pour les plus grands seront également disponibles

FESTIVITÉS

Le Med Sevens se distingue par son ambiance festive et sa bonne humeur. Les sourires seront garantis tout au long du week-end, de l’aube jusqu’au bout de la nuit. La soirée blanche viendra magnifiquement conclure la première journée du tournoi.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment exceptionnel !