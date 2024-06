Toulouse - La Brique Rose, YéO frais et Max Havelaar s'engagent pour produire la 1ère brique de lait locale

LA BRIQUE ROSE : UNE BRIQUE DE LAIT ENGAGÉE ET SOLIDAIRE.

Depuis plusieurs années, l’activité laitière est en perte de vitesse en Occitanie et particulièrement en Haute-Garonne. En effet, entre la baisse des revenus des éleveurs, le nombre d’exploitations laitières qui est divisé par deux tous les sept ans et avec en moyenne seulement un à deux jeunes éleveurs qui s’installent chaque année, les exploitations en bovins lait sont en forte régression sur le département.

C’est dans ce contexte que l’association d’éleveurs de La Brique Rose et YéO frais, leur partenaire industriel toulousain, se sont rapprochés pour créer une filière de lait responsable en Haute-Garonne, avec le soutien de la Région Occitanie, de Toulouse Métropole et des communautés de communes du Comminges.

La Brique Rose est née de ce partenariat : lancée en novembre 2022 en présence de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, c’est une brique de lait 100% locale, produite avec du lait de Haute-Garonne, mise en brique à Toulouse et distribuée en Grande Distribution et en Restauration Collective en Occitanie.

Meilleure rémunération des éleveurs, soutien de l’économie locale, mise en place d’un fonds pour aider à l’installation des jeunes éleveurs… Autant de valeurs fortes, défendues par la Brique Rose, et que l’on retrouve dans celles du commerce équitable.



MAX HAVELAAR FRANCE : UNE ONG QUI SOUTIENT DES AGRICULTEURS !

La détresse agricole dépasse désormais largement les producteurs des pays en développement à l’origine du commerce équitable dans les années 80. Déséquilibre du rapport de force avec les acteurs

de l’aval, volatilité des prix et spéculation sur les marchés internationaux, pression constante à la baisse des prix alors même que l’exigence environnementale croît, tout comme les coûts de production… Tous les agriculteurs méritent un prix équitable. Le label Max Havelaar France agit comme un tiers de confiance qui garantit une juste rémunération pour les producteurs. Depuis 2021, avec la mise en place d’un nouveau cahier des charges, l’ONG Max Havelaar France ouvre son label aux produits du Nord, répondant aux mêmes valeurs que celles qu’elle défend. Prescripteur auprès des acteurs publics dans le cadre des lois EGAlim, Max Havelaar France est impliqué avec les collectivités volontaristes et a lancé une initiative de soutien à la commande publique équitable qui réunit les principaux acteurs concernés. Afin de récompenser et valoriser les acteurs publics engagés dans la juste rémunération des agriculteurs au travers de l’achat de produits alimentaires, l’ONG Max Havelaar France a créé les premiers trophées Fairtile.

LA BRIQUE ROSE MAX HAVELAAR : LA PREMIERE BRIQUE DE LAIT LOCALE ET ÉQUITABLE !

C’est tout naturellement que la Brique Rose et Max Havelaar, mus par des valeurs communes, se sont rapprochés pour faire de la Brique Rose la première brique de lait 100% locale et équitable. Pour Florian Leguay, Président de l’association des éleveurs de la Brique Rose : « Labelliser notre Brique Rose avec Max Havelaar est une étape importante pour nous : elle permet de crédibiliser les valeurs que nous portons auprès du grand public. Acheter la Brique Rose en magasin, c’est faire un geste éthique, responsable et c’est nous soutenir au quotidien dans nos fermes. Depuis que nous avons créé cette filière du lait en Haute-Garonne, nous avons vu la différence dans nos bilans, notre activité est valorisée et nous pouvons vivre décemment de notre métier ! »

Des propos soutenus par Jérôme Servières, Directeur général de YéO frais : « Nos valeurs et celles de Max Havelaar se rejoignent totalement. Nous avons déjà des produits labellisés dans le groupe et il était naturel pour nous de continuer cette démarche avec la Brique Rose. Nous soutenons les éleveurs, nous sommes interdépendants. Acheter des produits « La Brique Rose Max Havelaar » est l’assurance, pour le consommateur, d’avoir des produits locaux privilégiant des approvisionnements de proximité, en circuits courts avec une garantie de meilleure rémunération des producteurs. Et nous sommes très fiers de proposer aujourd’hui la première brique locale et équitable !»

Quant à Blaise Desbordes, Directeur général de Max Havelaar France « Notre partenariat avec YéO frais intervient deux années après le début de l’élargissement de notre certification équitable aux producteurs français. On est un facilitateur indépendant, expert entre les collectivités et les producteurs qui garantit une juste rémunération pour les agriculteurs. Max Havelaar est en dialogue avec toutes les collectivités et les accompagne avec plusieurs leviers dont le diagnostic de juste rémunération sur le territoire et de filière locale équitable. Nous approvisionnons déjà plus de 900 cantines scolaires et 120 hôpitaux avec des briques de lait équitable. Au-delà de la certification par notre plaidoyer, notre ambition avec l’appui de territoires volontaires serait de ne plus voir aucun agriculteur qui ne soit rémunéré en dessous de 1,5 SMIC, soit plus de 2 000euros net. Qu’ils soient de France ou d’ailleurs, nous devons sécuriser ceux qui nous nourrissent et le dire aux consommateurs. »



LA BRIQUE ROSE MAX HAVELAAR : UNE RÉPONSE AUX BESOINS DU MARCHÉ.

La démarche entreprise par la Brique Rose Max Havelaar s’inscrit dans la lignée des tendances de consommation en France, que ce soit au niveau des particuliers ou des collectivités. En effet, 63% des Français sont intéressés par l’achat de produits locaux et équitables (1) Une tendance que l’on retrouve également dans la Restauration Hors Domicile : 81% attendent une démarche responsable de la part de la restauration, en priorité dans les cantines scolaires (2).

D’après le Baromètre Max Havelaar France de la Transition Alimentaire, réalisé par OpinionWay, 90% des parents souhaitent que l’obligation des cantines scolaires à fournir des produits durables de qualité (loi Egalim) soit maintenue malgré l’inflation.



(1) Source : Le baromètre Max Havelaar France de la transition alimentaire – novembre 2021, Connaissance des consommateurs de commerce équitable 2021 - GlobeScan, mai 2021.

(2) Source : Le baromètre Max Havelaar France de la transition alimentaire – novembre 2021.