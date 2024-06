ORDRE PUBLIC : Bilan de l’opération « place nette » à Sète quartier Ile de Thau deux semaines après son lancement

La quatrième opération « place nette » en zone police voulue par le préfet de l’Hérault François-Xavier LAUCH, en accord avec le procureur de la République Fabrice BELLARGENT, à Sète dans le quartier de L’Ile de Thau se déroule depuis maintenant deux semaines.

Les opérations « place nette » ont pour objectif de ne laisser aucun répit aux délinquants en renforçant les moyens d’enquête et en occupant le terrain pour rendre aux habitants des quartiers un cadre de vie apaisé. Elles sont le fruit d’une nouvelle alliance entre les services de l’État (police administrative sous l’autorité du préfet, et judiciaire sous la direction du procureur de la République), les collectivités territoriales et de nombreux acteurs comme les bailleurs sociaux.

Plusieurs opérations coordonnées, judiciaire et administrative, se sont déroulées depuis le lundi 3 juin dans ce quartier classé politique de la ville.

Plus de 550 policiers ont été mobilisés dans le quartier de l’Ile de Thau à Sète depuis le commencement de « place nette » pour procéder aux opérations judiciaires, interpeller les cibles, rechercher des stupéfiants, des armes et de l’argent avec l’appui de chiens spécialisés, fouiller les parties communes (halls d’immeubles et garages), sécuriser la voie publique, procéder à des contrôles d’identités ainsi que des contrôles routiers.

Le bilan fait état de 710 personnes et 500 véhicules contrôlés par les forces de l’ordre. Ces derniers ont procédé à 35 interpellations ayant mené au placement en garde à vue de 32 personnes et 7 personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre de la procédure initiale menée par la police judicaire. 3 personnes interpellées par les services de la Police aux Frontières et placées en rétention administrative ont fait l’objet de mesures préfectorales d’OQTF.

5 armes longues automatiques (dont 2 armes de guerre), 3 gilets pare-balles, 5 chargeurs et un grand nombre de munitions, 6 téléphones portables, un tracker GPS, un détecteur anti-GPS ont été saisis, ainsi qu’une faible quantité de stupéfiants et 3145 euros en avoirs criminels.

7 commerces ont été contrôlés dans le cadre d’une opération du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude en présence de la PAF, DDFIP, DDPP, Inspection du travail et de l’URSSAF. Le CODAF est l’instance départementale chargée de lutter de manière coordonnée contre les fraudes aux finances publiques, les fraudes sociales et le travail illégal, ainsi que les fraudes fiscales et douanières. Dans le cadre de ces contrôles 1 étranger en situation irrégulière, en action de travail, a été interpellé. Les services de la DGFIP ont procédé à des saisies caisse pour un montant de 1564 euros.

Le cadre de vie du quartier a par ailleurs été amélioré avec l’appui des services de la ville et du bailleur social. Les véhicules dits « ventouses » ont été retiré. La société Nicollin a procédé à l’enlèvement des détritus et des encombrants (matelas, sièges, fauteuils, poubelles « sauvages »…) disséminés dans le quartier. Des travaux de voie publique et de sécurisation ont pu être réalisés par GRDF.

Enfin, une opération inédite d’enlèvements d’épaves a été menée dans le cadre de cette « place nette ». L’objectif est de procéder, d’ici le 3 juillet, à l’enlèvement et mise en destruction de la vingtaine d'épaves de navires recensées dans le secteur de l'île de Thau. 4 épaves sont déjà sorties de l’eau les 12 et 13 juin. Ces opérations réalisées par Sète Agglopole Méditerranée sont entièrement financées par l’État.

Une recherche des propriétaires défaillants de leur bien est diligentée par l'administration avec, in fine, de possibles procédures de mise en recouvrement de frais à l’encontre des propriétaires ayant volontairement abandonné leur navire.

Le travail continue. Pour rappel, 5 opérations « place nette » seront menées cette année en zone police et une opération par mois sera organisée en zone gendarmerie. Dans l’Hérault, « c’est une guerre contre tous les trafics qui est menée ». Les commerces (types épiceries, bars à chicha, barbiers…) qui participent aux réseaux de criminalités et qui constituent des vitrines du blanchiment d’argent sont contrôlés et fermés.