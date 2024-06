BASSIN DE THAU - Blue - Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée et les structures d'accompagnement de la destination Sète Cap d'Agde Méditerranée embarquent pour la CREALIA'S CUP !

Blue - Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée et les structures d’accompagnement de la destination Sète Cap d’Agde Méditerranée embarquent pour la CREALIA'S CUP !

Vendredi 14 juin, l’agence de développement économique Blue | Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée et les structures d’accompagnement du territoire participent pour la 1ère fois à la 9ème CREALIA'S CUP, la #régate régionale de #innovation à Port Camargue, avec l’objectif de promouvoir la destination Sète Cap d’Agde Méditerranée auprès des porteurs de projets.

Fort du succès des 8 dernières éditions, Créalia Occitanie a lancé la #Crealiascup2024, une régate en faveur de l’innovation économique, l’ensemble des bénéfices de cette opération étant entièrement reversés au fond d’amorçage #CREALIA, qui permet de faire les prêts aux hashtag#startups. En participant à la CREALIA'S CUP, Blue | Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée entend promouvoir l’attractivité de son #territoire, jouissant d’un cadre de vie exceptionnel et d’un fort potentiel de #développementéconomique et de création d’emplois.

Créée à l’initiative de Sète agglopôle et de l' Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée avec lesquelles elle coopère au quotidien, Blue | Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée travaille activement à l’émergence et au maillage d’un écosystème d’acteurs publics et privés au travers de la #promotion et de #animation du territoire économique #Sète #CapdAgde #Méditerranée, et de #accompagnement des entreprises en vue de leur développement.

La CREALIA'S CUP est également une bonne occasion de rencontrer de nouveaux porteurs de projets et partenaires dans un cadre convivial d’échanges et de sportivité.

Les structures d’accompagnement partenaires de Blue Invest présentes à la Créalia’s cup :

Les #pépinières d’entreprises : Flex - Pépinière d'entreprises (Sète) et Gigamed (Bessan Sortie A9 Agde)

Les plateformes d’innovation : #BlueThauLab, (#EconomieBleue à Sète),

#StationT (Tourisme au Cap d’Agde) et #Célimer (Economie bleue à #Ifremer Sète)

Les deux incubateurs : La petite fabrique Agde (Agde) et La Palanquée (Sète)

Vendredi, suivez nos aventures en story sur Instagram : instagram.com/agenceinvestinblue/