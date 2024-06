BASSIN DE THAU - Dissolution : nous sommes prêts ! par Aurélien Lopez Liguori, député sortant de la 7ème circonscription de l'Hérault

Le verdict des urnes de ce dimanche 9 juin est sans appel : en octroyant à la liste de Jordan Bardella plus de 30% des suffrages, les Français ont manifesté leur rejet net et cinglant de la politique conduite par Emmanuel Macron et leur aspiration au changement. Dans la 7ème circonscription de l’Hérault, le RN atteindrait 42% des voix.

Aurélien Lopez Liguori, député RN sortant de la 7ème circonscription de l’Hérault, prend acte de l’annonce faite par le Président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale, ainsi que l’avait demandé Marine Le Pen.

Depuis qu’il est élu, il n’a eu de cesse de se battre à l’Assemblée nationale et sur le terrain pour les défendre, obtenant en deux ans nombres de victoires significatives.

C’est pour continuer ce combat pour la France et pour son territoire qu’Aurélien Lopez Liguori annonce remettre dans les mains des électeurs héraultais la confiance qu’ils lui avaient accordée il y a deux ans. Il appelle les Héraultais désireux d'engager le redressement de la Nation à le rejoindre pour constituer une majorité parlementaire patriote appelée à exercer le pouvoir.