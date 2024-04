Montpellier - Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée accompagne 5 Nouveaux Lauréats !

L’association Réseau Entreprendre® Occitanie Méditerranée accompagne chaque année les nouveaux entrepreneurs qui créent de l’emploi. Localement ce sont 145 chefs d’entreprise adhérents de Réseau Entreprendre® Occitanie Méditerranée qui s’engagent bénévolement au service des créateurs et repreneurs d’entreprises portant un projet créateur d’emplois sur le territoire.

Pour ce début d’année 2024, 5 entreprises lauréates ont été sélectionnées par l’association parmi lesquelles l’accompagnement à la reprise de La Mésange Verte (66) par deux salariés de l’entreprise, Cyrielle Rimbau et Adrien Duplessy.

Accompagner la reprise de l’entreprise catalane La Mésange Verte aux fortes valeurs humaines et environnementales

Créée à l’origine en 2009 par Christian Auriche et Jocelyne Camerani, l’entreprise La Mésange Verte, localisée à Bages (66) a été reprise en ce début d’année 2024 par deux salariés de l’entreprise, Cyrielle Rimbau (à droite sur la photo) et Adrien Duplessy (au centre de la photo).

Le comité d’engagement de Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a validé leurs candidatures pour la reprise de l’entreprise reconnue comme le spécialiste Français et de référence dans la lutte contre la chenille processionnaire. Ils vont bénéficier de l’accompagnement de Vincent Bel (à gauche sur la photo), membre de l’association, pendant une durée de 2 ans et d’un prêt d’honneur de 50 000€ (dont 25 000€ de BPI).

Devenue PDG de l’entreprise, Cyrielle Rimbau explique les raisons qui les ont poussés à reprendre l’entreprise : Prendre la succession des créateurs de La Mésange Verte était pour nous une occasion unique. Depuis que nous sommes rentrés dans l’entreprise, nous sommes passionnés par ce produit écologique et recyclable qui repose sur un procédé naturel pour lutter contre la chenille processionnaire du pin. Par ailleurs, il était important pour nous de préserver les emplois en Catalogne, ainsi que l’éthique, les valeurs environnementales et sociétales qui sont chers à tous les salariés ».

La Mésange Verte est à l’origine d’un procédé breveté qui permet d’éliminer l’urticante chenille processionnaire du pin, sans insecticide. Sans pesticide et sans produits chimique, le collier Écopiège® utilise une séquence de vie de l’insecte en faisant une barrière physique et en guidant les chenilles dans un sac rempli de terre où elles s’y nymphoseront. Il permet aux chiens et aux humains d’éviter tout contact avec l’insecte hautement urticant.

« Bénéficier du tutorat du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée, et de l’expérience de Vincent Bel, est pour nous d’une aide précieuse pour piloter l’entreprise »

Grâce au prêt d’honneur accordé, les deux nouveaux repreneurs ont pu faire face aux premières charges de l’entreprise, et poursuivre le développement de nouveaux produits brevetés qui vont sortir en fin d’année.

Au-delà l’apport financier, Cyrielle Rimbau explique l’importance que revêt l’accompagnement de l’association dans le cadre de cette reprise « Avec Adrien, nous bénéficions de toutes les compétences nécessaires pour la production et la commercialisation des produits. En revanche, nous ne maitrisions pas tous les aspects pour piloter une entreprise au quotidien. Bénéficier pendant 2 ans du mentorat d’un chef d’entreprise expérimenté tel que Vincent Bel est donc pour nous d’une aide vraiment précieuse. C’est la raison principale qui nous a motivé a candidaté à l’accompagnement proposé par ce réseau de chefs d’entreprise ».

Co-fondateur du Groupe Vivr’Alliance, concepteur d’habitat inclusif pour seniors, Vincent Bel explique pourquoi il a décidé de rejoindre Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée et d’accompagner la reprise de La Mésange Verte : « J’ai décidé de rejoindre le réseau avec ce 1er projet de reprise qui m’a été présenté et qui a fait sens immédiatement pour moi. Ce sont des repreneurs qui ont un engagement écologique, une vision et des valeurs qui m’ont immédiatement séduits. Considérant qu’un chef d’entreprise expérimenté a le devoir d’accompagner de jeunes entrepreneurs, j’ai décidé de les appuyer pour le pilotage financier de l’entreprise ».

Les autres lauréats sélectionnés par l’association sur ce 1er trimestre 2024

- OME nouvelle marque de Chocolat Bean to Bar située à Montpellier et créée par Sophie Paluel-Marmont et Florent Behaegel, bénéficie d’un prêt d’honneur de 50 000€ (dont 16 000€ de BPI) pour soutenir sa création et l’ouverture prévue début Juin.

- Jours de Rose, artisan fleuriste à Narbonne qui bénéficie d’un prêt d’honneur de 30 000€ (dont 15 000€ de BPI) pour sa reprise par David Massong.

- Boulder Line (Montpellier) créée par Jonathan Di Ceglie se voit accorder un prêt d’honneur de 90 000€ (dont 30 000€ de BPI) pour l’ouverture à venir de 2 nouvelles salles d’escalade.

- Autolocation 34 dirigée par Anthony Fort, et localisée à Castries et Montpellier, bénéficie d’un prêt d’honneur de 90 000€ (dont 30 000€ de BPI) pour dynamiser son activité de location de véhicules.