Sète - FIN d'ESCALE à SETE 2024 Jour 6 VIDEO ET L'ALBUM PHOTOS du 1er Avril 2024

ESCALE à SETE Jour 6 VIDEO ET L'ALBUM PHOTOS et la VIDEO du 1er Avril 2024

Final en beauté pour cette édition 2024, avec une estimation à plus de 300.000 visiteurs.



On est, malgré une météo quasi hivernale, enchantés de cette semaine, et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous du 31 mars au 6 avril 2026

A très bientôt

Bon vent !

Photos Pôle communication ESCALE A SETE

Voir les photos sur la page FACEBOOK du PETIT MARSEILLANAIS

L'ALBUM PHOTOS et la VIDEO du 27 Mars 2024

L' ALBUM PHOTOS et la VIDEO du 28 Mars 2024

L'ALBUM PHOTOS et la vidéo du 29 Mars 2024

L'ALBUM PHOTOS et la vidéo du 30 Mars 2024

L'ALBUM PHOTOS et la vidéo du 31 Mars 2024

L'ALBUM PHOTOS et la vidéo du 1er Avril 2024