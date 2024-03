Sète - VIDEO ET ALBUM PHOTOS du 29 Mars 2024 : Le grand défilé des équipages d' ESCALE à SETE

LA VIDEO ET L'ALBUM PHOTOS et la VIDEO du 29 Mars 2024 : Le grand défilé des équipages d' ESCALE à SETE

Troisième journée de notre festival, avec une météo de tout début de printemps, mais qui n'a pourtant pas freiné les visiteurs très nombreux encore. Voici un résumé en images de ce vendredi 29 mars, ainsi que les temps forts de la journée à venir.

Bon visionnage, et belle soirée

Moment toujours très attendu par les visiteurs du festival Escale à Sète, le grand défilé des équipages s’élancera à 11h du quai d’Alger en direction du centre-ville puis de la criée où, comme le veut la tradition, sera fixé l’arrivée aux alentours de midi.

Le tout au son des quelque 300 musiciens qui composent cette année le grand orchestre d’EAS. Et parmi lesquels le Bagad de Lann-Bihoué et Blaue Jung, la chorale de la Marine nationale allemande, tiendront évidemment une place de choix.

Mais à ne pas rater non plus les pirates de la Grace et du Shtandart, dont les costumes et les cris font le bonheur des petits comme des grands.

Escale s’agrandit

Depuis vendredi, Escale à Sète a pris une nouvelle dimension - en tout cas géographiquement - puisqu’une partie de la flotte (la Grace, le Shtandart, la Pandora, la Stella Polare, l’Aran) s’est installée le long des quais Maximin-Licciardi et Général Durand où la foule des visiteurs s’est immédiatement rendue. C’est désormais tout le centre- ville qui vit au rythme du festival

Solidarité avec SOS Méditerranée

Attachée à la solidarité chère aux gens de mer, l’équipe d’Escale à Sète accueille toujours avec plaisir l’association SOS Méditerranée. Et cette édition 2024 n’échappe pas à la règle avec en particulier la présence dès 9h de Sophie Beau, co- fondatrice et directrice généréale de SOS Méditerranée, sous la Géode Escale Bleue Suez

Joutes, évidemment

Pas d’événement festif à Sète sans joutes languedociennes. Un tournoi est d’ailleurs organisé à partir de 17h quai Aspirant- Herber

Photos Pôle communication ESCALE A SETE

Voir les photos sur la page FACEBOOK du PETIT MARSEILLANAIS



LES ALBUMS VIDEO eT PHOTOS du 27 Mars 2024

LES ALBUMS VIDEO eT PHOTOS du 28 Mars 2024

LES ALBUMS VIDEO eT PHOTOS du 29 Mars 2024