Hérault - ORDRE PUBLIC : Bilan provisoire de l'opération « place nette » lancée à Montpellier dans le quartier Montasinos (Aiguelongue)

ORDRE PUBLIC - Bilan provisoire de l’opération « place nette » lancée à Montpellier dans le quartier Montasinos (Aiguelongue)

L’opération « place nette Montasinos », voulue par le préfet de l’Hérault François-Xavier LAUCH, en concertation avec le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier Fabrice BELARGENT, a été lancée le lundi 25 mars à Montpellier dans le quartier Aiguelongue.

Il s’agit de la troisième opération menée en zone police après celles organisées dans les quartiers St Martin (Montpellier) en décembre 2023 et La Devèze (Béziers) en février dernier.

La lutte contre les trafics de stupéfiants : une priorité absolue de l’Etat.

Avec « Place Nette » c’est une mobilisation générale des services de l’État (préfecture, police nationale, douanes, finances publiques, DDPP...) de la justice et des acteurs locaux (collectivités territoriales, bailleurs sociaux, transports, associations...) pour rétablir l’ordre public et reconquérir l’espace public dans des quartiers gangrenés par les trafics de stupéfiants.

Avec « Place Nette », c’est une action forte et coordonnée des forces de sécurité, sous les autorités du préfet et du procureur de la République, pour démanteler les trafics, pilonner les points de deals, traquer toute forme de délinquance y compris en s’attaquant aux consommateurs de produits stupéfiants dont l’action participe à alimenter ces trafics.

Avec « Place Nette », l’État répond à une attente forte de la population et des élus. Les habitants du quartier Aiguelongue à Montpellier ont droit à la sécurité et de vivre dans la sérénité. Les habitants ne vont plus subir la loi des trafiquants et pourront retrouver la liberté d’aller et venir dans l’espace public, en toute quiétude, dans un cadre de vie restauré.

Les effectifs locaux de la DIPN, appuyés par des policiers de la CRS 81 et de la CRS 53 (en PNSR), n’ont laissé aucun répit aux délinquants du quartier par une occupation continue du terrain. L’objectif c’est rendre la vie des trafiquants et des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne, impossible.

Un diagnostic partagé

Cette opération s’appuie sur un diagnostic partagé par l’ensemble des services engagés (forces de sécurité, bailleurs sociaux, transports publics, DDFIP...) :

Un trafic de stupéfiants organisé dans la cité comprenant plusieurs points de deals ;

Une présence marquée de consommateurs de stupéfiants (facilitée par la proximité avec le centre-ville et un accès aisé en voiture et transport en commun) ;