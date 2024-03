Haute-Garonne - SDEHG : 70 M€ pour le service public de l'énergie en 2024

Les élus du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) se sont réunis le 27 mars à Carbonne pour approuver le budget 2024 du SDEHG : 70 M€ sont affectés aux programmes menés en faveur du service public local de l’énergie.

► 70 M€ POUR LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE EN 2024

Le programme phare du Syndicat « LED Haute-Garonne 2026 LED++ » porte sur la rénovation de l’éclairage public des communes. Les enjeux sont à la fois écologiques, financiers, économiques et techniques. Il s’agit de faire profiter aux communes des économies énergétiques et financières générées par les travaux de rénovation tout en bénéficiant d’un éclairage de qualité pour les habitants. Ce programme doit nous permettre de devenir le 1er département français 100% LED en 2026.

Les autres grands projets 2024 du SDEHG sont l’installation d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation pour les communes et la constitution de la SEM Haute-Garonne Energie avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne qui permettra de porter des projets de production d’énergies renouvelables.

En parallèle, le SDEHG poursuit ses investissements sur le réseau de distribution d’électricité (renforcements, raccordements, enfouissements).

Ces 70 M€ d’investissement, représentant plus de 500 emplois, contribuent également au soutien de l’activité économique locale.

► DES ÉLUS IMPLIQUÉS POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE NOS TERRITOIRES

Lors de cette rencontre, les élus du SDEHG ont réaffirmé les valeurs qui leur sont chères, celles notamment de la solidarité territoriale et de la redistribution au service de toutes les communes haut-garonnaises, qu’elles soient en zone rurale ou urbaine.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Le SDEHG assume et conforte son rôle d’acteur clé du service public local de l’énergie. Cela nous engage en tant qu’élus et citoyens à la fois. Nous avons pleinement conscience des responsabilités qui nous incombent pour accélérer la transition énergétique de nos territoires. C’est pourquoi, le Syndicat doit se donner les moyens de ses ambitions avec un budget fort qui permet d’investir directement dans les territoires au travers de programmes conçus pour accompagner les communes en matière de sobriété et de production d’énergie. »

► DES PARTENAIRES QUI CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE LA POLITIQUE DU SDEHG

La politique ambitieuse du Syndicat est rendue possible grâce à la confiance accordée par les communes et à des partenaires impliqués dans la transition énergétique :

Les communes, en s’inscrivant massivement dans les programmes proposés par le SDEHG,

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, en soutenant financièrement le SDEHG à hauteur de 2 M€ par an en faveur de l’accélération de l’éclairage public et grâce à un travail commun d’ingénierie,

Le Fonds Vert, de nouveau sollicité par le Syndicat en 2024 pour des opérations d’éclairage public,

Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACÉ) qui apporte un soutien financier aux investissements réalisés sur le réseau public de distribution d’électricité des communes rurales,

Le concessionnaire Enedis qui s’investit au côté du SDEHG pour améliorer et développer le réseau de distribution d’électricité.

>>> POUR EN SAVOIR PLUS