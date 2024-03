Narbonne - L'Institut Médical Sport Santé (IMSS) s'installe à DocCity Narbonne

Narbonne, 27 mars 2024 – L'Institut Médical Sport Santé (IMSS) rejoint DocCity Narbonne. C’est le 6e centre pour le groupe spécialiste des traitements des pathologies par le sport. Flambant neuf, ce centre proposera de la rééducation par le sport, avec une installation ultra moderne équipée de matériel de pointe et habituellement utilisé par les sportifs professionnels. Ce centre vient ainsi enrichir l’offre de soins déjà présente au sein de DocCity (endocrinologie, néphrologie, neurologie, médecine généraliste, gastro-entérologie, allergologie, chirurgie orthopédique...).

Un écosystème qui facilite la prise en charge des patients

L’IMSS au sein de DocCity vient renforcer la prise en charge pluridisciplinaire des patients en offrant des parcours de soins personnalisés qui incluent des activités physiques encadrées par des professionnels qualifiés. Les synergies avec les différentes spécialités de DocCity et l'Hôpital Privé du Grand Narbonne - ELSAN voisin, élargissent encore les possibilités de traitements et de soins pour les patients, pour une approche globale et complète de la santé.

L’IMSS propose ainsi une offre de soins centralisée et adaptée sur plus de 180 m2, comprenant une plateforme de rééducation équipée de la dernière technologie :

Physiothérapie : TECAR thérapie, Laser thérapie, Cryothérapie

Salle de rééducation : Tapis Alter G, tapis de course, vélos droit, vélo Wattbike, musculation (leg press, leg curl leg extenseur)

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé comprenant 4 kinés et 1 enseignant en Activité Physique Adapté et les professionnels de santé déjà présents dans DocCity, travaillent ensemble pour fournir des services de qualité tout au long du parcours du patient. De plus, Les protocoles de soins sont construits par un conseil scientifique pluridisciplinaire : médecins, chirurgiens, kinésithérapeutes, tous référents de l’ensemble des soignants du réseau IMSS.

"Au sein de l’IMSS, les professionnels exercent leur art avec les meilleurs outils et les dernières technologies. En intégrant DocCity, nos soignants exercent dans une structure où ils ne sont pas seuls, ils partagent et échangent avec les autres professionnels de santé de l’établissement. Ce microcosme médical est une force et un gage de qualité pour la santé." indique Guillaume Paris, Médecin du sport et médecin de médecine physique et de réadaptation, Président de l’IMSS

Le partenariat avec l’Hôpital Privé du Grand Narbonne : un atout supplémentaire pour les professionnels de santé et pour les patients

DocCity, l’IMSS et l'Hôpital Privé du Grand Narbonne développent la collaboration entre leurs différentes spécialités afin d'élargir les synergies et les possibilités de parcours de soins pour les patients.

"Ce centre au sein de DocCity et à proximité immédiate de l’Hôpital Privé du Grand Narbonne constitue un véritable écosystème de la santé, où les spécialistes travaillent ensemble pour offrir une prise en charge intégrée et coordonnée à leurs patients. En favorisant la collaboration et le partage de connaissances, l'IMSS est en mesure d'offrir des solutions de soins par le sport innovantes, personnalisées et efficaces pour une meilleure prise en charge des patients dans leur ensemble. Cet engagement en faveur d'une approche globale de la santé démontre que l’IMSS est un acteur clé dans l'évolution des pratiques de santé par le sport et contribue à améliorer la qualité des soins pour les patients." Paul Olive, Directeur Général de l’IMSS, Kinésithérapeute, Ostéopathe

Informations pratiques :

Adresse : Maison des consultations, pôle de consultation DocCity 3 Rue Christian Barnard 11100 Montredon-des-Corbières

Prise de rendez-vous sur Doctolib

