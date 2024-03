Ariège - Laroque d'Olmes / Bélesta  marque l'histoire du rugby ariègeois et rajoute une ligne à son palmarès….

Bélesta en Ariège : rugby

Laroque d’Olmes / Bélesta marque l’histoire du rugby ariègeois et rajoute une ligne à son palmarès….

En remportant la finale du Trophée des Terroirs , Ariège - catégorie régionale 1, ce week-end face au Val (Montesquieu Volvestre, Daumazan , Mas d’Azil, en fait l’ancienne Arize) le club du Pays d’Olmes inscrit une ligne supplémentaire à son brillant palmarès.

Malgré une saison en régionale 1 ou un effectif jeune a eu à affronter des « cylindrées » ex-fédérale 3 ou à ambition de montée rapide (les spécialistes comprendront) les deux formations (1 et 2 ) ont surpris les publics par leur état d’esprit à proposer un jeu ouvert, basé sur la vitesse, la relance et l’évitement .

Comme l’ont tous et toutes souligné (e) s les Présidents des clubs rencontrés : « bravo et vous avez raison de pratiquer ce rugby, qui plait aux parents des gamins des écoles de rugby et plus proche des concepts de jeu des Jo Maso et Didier Codorniou que des Sud- Africains , champions du Monde à partir du moment ou votre souhait est de pratiquer en régional, c’est le rugby souhaité de demain ».

Face au TUC il y a 15 jours les spécialistes du rugby toulousain venus en nombre ainsi que les journalistes spécialisés, tentés par l’affiche, ont relevés un match d’exception, de niveau technique élevé, qui laisse présager que la saison prochaine en Régionale 2 ces deux clubs pourraient jouer les premiers rôles mais surtout « régaler » un public saturé des petits tas à rares envolées .

Plus que la finale gagnés tous on enregistrés une journée passionnante (3 finales), bien organisée, conviviale, une fête du rugby ariègeois . Bravo

A Laroque d’Olmes comme à Bélesta le regard est tourné vers la prochaine édition pour une poule très certainement quasi départementale à déplacements dits « à vélo »…