Hérault - GENS DU VOYAGE - Bilan cinq ans après l'adoption du schéma départemental SETE AGGLOMERATION n'a réalisé que 250 des 502 places inscrites

GENS DU VOYAGE - Bilan cinq ans après l’adoption du schéma départemental SETE AGGLOMERATION n'a réalisé que 250 des 502 places inscrites

La commission départementale consultative des gens du voyage (CDCGDV) s’est réunie à la préfecture de l’Hérault, le 13 mars dernier, dans un contexte marqué ces dernières semaines par la multiplication des installations illicites des gens du voyage. Conscient du problème généré par ces illégalités, de l’exaspération légitime des élus et des administrés, le préfet de l’Hérault a rappelé aux acteurs présents (services de l’État, intercommunalités, partenaires institutionnels et associations des représentants des gens du voyage) l’importance de se conformer aux prescriptions du schéma départemental pour assurer une mise en œuvre rapide de la procédure administrative d’évacuation des gens du voyage illicitement installés.

Co-présidée par le préfet, François-Xavier Lauch, et le vice-président du conseil départemental, Vincent Gaudy, la réunion de cette commission a été l’occasion de dresser un bilan des cinq premières années de mise en œuvre du schéma départemental (cf tableau infra).

L’augmentation du nombre de places dans les aires permanentes d’accueil (APA) et les aires de grand passage (AGP) a notamment été saluée. En effet, 72% des objectifs prescrits par le schéma sont aujourd’hui remplis par les intercommunalités, contre 48 % en 2017 (voir carte des EPCI en pj).

Le préfet a rappelé l’impérieuse nécessité de poursuivre ces efforts pour atteindre les objectifs de 578 places d’APA (contre 386 actuellement), 1945 places d’AGP (contre 1445) et 70 places d’habitat mixte (contre 16), soit un objectif global de 2593 places dans tout le département. Si plusieurs intercommunalités ne sont pas encore à jour de leurs obligations en la matière, des axes de travail ont été tracés en commission.

L’aménagement de ces équipements devra être coordonné autour d’un projet social cohérent tenant compte des enjeux inhérents à la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, mais également en répondant aux besoins d’ancrage et de sédentarisation de ces familles par un mode d’accueil plus adapté. Le projet mené sur la commune de Pignan, piloté par la métropole de Montpellier et cofinancé par l’État, constitue à cet égard un exemple à valoriser.

Etat d’avancement de la réalisation du schéma GDV par EPCI au 1er janvier 2024

Voir schema ci dessous - Source Préfecture de l'hérault

APA = aire permanente d’accueil (capacité 10 à 50 places, durée de séjour de quelques jours à plusieurs mois)

AGP = aire de grand passage (pour les grands groupes, capacité de 100 à 200 places, durée de séjour courte)

TFL = terrain familial (pour les sédentaires dont l’habitat reste la caravane)

HA = habitat adapté (pour les sédentaires avec un logement ordinaire associé à une place pour la caravane)