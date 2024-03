Gignac - Les bénévoles du comité en mode "Barbie chalenge" pour le carnaval

Il y a quelques jours sous un soleil magnifique s'est déroulé le carnaval de Gignac !

Près de 600 personnes se sont retrouvées au Mescladis dans la bonne humeur pour former le cortège déguisé. Les mascottes Madame Bonheur et Monsieur Grognon étaient présents pour récolter les souhaits ou mécontentements des participants.

Avant le départ, les danseurs de l'association C² Hip-hop ont proposé des démonstrations rythmées qui ont mis tous les participants dans une ambiance festive. Puis la batucada YAKASAMBALé de l'Association Guarana Samba de Saint Jean de Fos a pris le relais pour accompagner les carnavaliers dans les ruelles de Gignac jusqu'à l'Esplanade où un goûter les attendait.

La joyeuse bande de bénévoles du comité des fêtes de Gignac était également présente inspirer cette année par le thème Barbie, ils ont été rejoints par Eric Stienon délégué de l’Hérault de la FNCOF 34 (Fédération Nationale des comités et organisateurs de festivités ) venu en voisin depuis Montagnac pour soutenir son homologue Sébastien Vallée président du comité des fêtes de Gignac et délégué pour notre département de la FNCOF.

Désormais, place aux prochaines manifestations pour le comité des fêtes qui a déjà planché sur le sujet avec les festivités de l’ascension et la traditionnelle fête de l’âne qui arrive à grands pas et qui aura lieu du 08 au 12 mai 2024.

L’association est composée à ce jour d’une vingtaine de bénévoles.

"Toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure sont les bienvenus" conclut le président.

Plus de renseignements par téléphone au 06 76 71 28 39, par mail à cdfgignac@gmail.com et via Facebook à "Comité des fêtes de Gignac 34150.