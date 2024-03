Canet en Roussillon - LA TALASSO LES FLAMANTS ROSES LANCE SA SAISON AVEC UNE NOUVELLE CARTE DE CURES & SOINS

Un séjour à l’hôtel Les Flamants Roses c’est choisir le confort d’un 4 étoiles, les prestations d’un grand établissement de thalasso-spa ouvert toute l’année et le plaisir toujours renouvelé d’un accès direct à l’une des plus belles plages de Méditerranée, au cœur d’un espace naturel protégé. De l’espace marin à la terrasse du spa, chaque séjour est baigné de la lumière du soleil méditerranéen. D’un soin tout en douceur à un moment de

détente à la tisanerie, d’une séance d’hydrojet à une session de fitness, les instants passés se révèlent « intensément zen ».

« Notre établissement 4* Les Flamants Roses a subi plusieurs vagues de travaux ces dernières années afin de proposer à notre clientèle des expériences renouvelées. Ouvert en 2005, l’hôtel a été entièrement rénové en 2022 par la décoratrice d’intérieur Annabelle Fesquet. Des chambres au lobby tout en passant par le restaurant et la véranda, nos clients sont accueillis dans une ambiance contemporaine et chaleureuse. Cette année, en s’appuyant sur ce nouvel environnement ainsi que sur le succès de notre thalasso reconnue sur le plan régional (18 000 curistes accueillis en 2023) nous souhaitons toucher une clientèle plus large habituée aux séjours de courte durée pour des moments privilégiés dédiés au bien-être et à la remise en forme. Le temps d’une journée ou d’un week-end, chacun peut se détendre dans nos espaces marins, découvrir la cuisine healthy de notre restaurant, s’inscrire à une séance de yoga, marcher sur la plage ou encore profiter de l’un de nos 100 soins à la carte : soins thalasso, soins esthétiques du corps et du visage. En 20 ans d’existence, les Flamants Roses est plus que jamais une destination méditerranéenne incontournable où chaque client peut écrire une page de sa propre histoire...» souligne Xavier Lormand, co-président du groupe

Roussillhotel.

Pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit mais dont la vie professionnelle trépidante ne leur laisse que peu de

temps, Les Flamants Roses propose des cures et soins courte durée pour permettre de se ressourcer et de recharger les batteries le temps d’une parenthèse bien-être en bord de mer avec accès direct à une belle plage de sable fin. Avec des programmes sur-mesure et adaptés à chaque personne il est tout à fait possible de se couper du monde pour se détendre et récupérer en très peu de temps !

Parmi les nouvelles cures & soins proposés pour cette nouvelle saison 2024, les clients pourronts retrouver :

LA CURE « REMISE EN FORME » : 4 SOINS POUR 1 JOURNÉE DE CURE : La cure de thalassothérapie par excellence. Tonique et relaxante, cette cure est adaptée à tous. Idéale en toute saison, elle permet de se ressourcer et de retrouver énergie et vitalité tout en douceur. Proposée à partir d’une demi-journée, elle comprend 4 soins par demi-journée de cure dont 1 massage de 25 minutes, 2 soins d’hydrothérapie ainsi qu’un cours collectif.

LA CURE « PASSION SPA », ÉVASION GARANTIE : Proposée à partir d’une demi-journée, cette formule comprend 4 soins individuels (massage, gommage corps, bain multijets chromothérapie, enveloppement...) dont 1 grand massage du monde par demi-journée de cure.

En proposant différents massages du monde (abhyanga, californien, shiro-shampi, suédois ou polynésien), cette cure est une initiation au voyage des sens pour le plaisir de la détente absolue.

LES ESCALES PRIVÉES ET MASSAGES EN DUO : Conçues spécifiquement pour des moments de détente à deux entre amis ou en amoureux, les Escales Privées et Massages en duo sont autant de solutions pour retrouver calme et sérénité après des journées bien chargées. Les Escales en duo se composent de plusieurs soins par personne : gommages, bain hydromassant, massages... elles donnent toutes accès à l’espace marin,

au sauna et au hammam sur la même demi-journée. Quant aux massages en duo (californien, polynésien, abhyanga, détente, visage...), ils permettent une détente musculaire en profondeur.

Toutes les informations à retrouver sur : hotel.les-flamants-roses.com