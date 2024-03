Marseillan - L'Hérault maintenu en alerte sécheresse malgré les derniers épisodes de pluie

ÉTAT DES RESSOURCES EN EAU / L’Hérault maintenu en alerte sécheresse malgré les derniers épisodes de pluie

Le comité de suivi de la ressource en eau de l’Hérault s’est réuni le 15 mars 2024.

Malgré l’épisode de pluie des 8 et 9 mars qui a permis d’améliorer l’hydrologie des cours d’eau du département, le niveau des nappes souterraines reste à quelques exceptions (Hérault, Orb) bas pour la saison, laissant présager un été très difficile sur le volet de l’approvisionnement en eau potable.

Au regard de ces éléments, des prévisions météorologiques à court terme et en cohérence avec les décisions des départements voisins, le préfet de l’Hérault a décidé :

• le maintien en alerte renforcée de la nappe astienne,

• la rétrogradation de crise à alerte renforcée des bassins versants de l’Orb aval et de l’Aude aval Berre et Rieu,

• le maintien en alerte des bassins versants de l’Hérault amont et de la Lergue,

• la rétrogradation en alerte des bassins versants du Lez-Mosson, de l’Héraut aval, de l’Orb amont et du Jaur,

• le maintien en vigilance du bassin versant de l’Argent double - Ognon, de la nappe des molasses de Castries et du canal du Midi,

• la rétrogradation en vigilance du bassin versant de l'Or et du bassin versant de la Cesse,

• le maintien d’absence de restriction sur les bassins versants du Vidourle, de l’Agout, du Thoré amont et de l’axe Lez soutenu,

• la levée de restriction de l’axe Orb soutenu.

Les particuliers, professionnels (entreprises, exploitations agricoles) et collectivités peuvent connaître, en temps réel, le niveau d’alerte relatif à la ressource en eau et les restrictions d’usage qui s’appliquent à l’échelle d’une commune en utilisant l’outil numérique et cartographique RestrEau 34, mis au point par la DDTM de l’Hérault. Cette carte interactive permet, pour le grand public, de savoir ce qu’il est permis ou non de faire, selon le seuil de restriction en présence (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).

Des infographies, une carte sur l’état des ressources en eau dans l’Hérault et toutes les informations utiles sont à retrouver sur : https://www.herault.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-chasse-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse

Le préfet de l’Hérault tire la sonnette d’alarme sur un été qui s’annonce très difficile côté approvisionnement en eau potable. « J’ai présenté hier un nouveau dispositif de l’État dans l’Hérault (ALERTE Cons’Eau 34) pour alerter la population sur la situation de l’approvisionnement en eau potable. C’est maintenant que nous devons agir ! Avec le conseil départemental et l’AMF 34 nous avons lancé PURE 34 : un Plan d’Urgence sur la Ressource en Eau potable. Les comportements des usagers doivent changer pour préserver la ressource. Les maires seront accompagnés, notamment sur les aspects techniques, financier ainsi que sur la gestion de crise inhérente aux difficultés d’approvisionnement ».

