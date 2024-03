Toulouse - Les entrepreneurs de Travaux Publics accueillent les élus du SICOVAL !

Le 19 mars, la Fédération des Travaux Publics d’Occitanie a réuni à Toulouse les élus en charge des travaux publics du SICOVAL pour échanger sur les futurs projets d’investissement en faveur des infrastructures sur le territoire.

Le 19 mars, la Fédération des Travaux Publics d’Occitanie a réuni à Toulouse les élus en charge des travaux publics du SICOVAL pour échanger sur les futurs projets d’investissement en faveur des infrastructures et des réseaux sur le territoire. Ancrées depuis de nombreuses années, ces rencontres en Occitanie, portées par les Délégations Départementales des Travaux Publics de la Fédération, permettent d’échanger à bâtons rompus avec les élus sur leurs projets d’investissement.

Dans le département de la Haute-Garonne, la Profession des Travaux Publics compte plus de 1 160 entreprises qui emploient plus de 9 650 collaborateurs/trices. Ce sont ces entreprises locales qui construisent et entretiennent les infrastructures au service des citoyens et qui contribuent à l’attractivité du territoire.

70% du chiffre d’affaires de la Profession des Travaux Publics dépendent de la commande publique. Il est alors important pour les entreprises d’avoir de la visibilité afin d’anticiper les besoins nécessaires pour la réalisation des chantiers : ressources humaines, matières premières, ...

Ces temps d’échanges sont aussi précieux pour pérenniser les emplois locaux et garantir la stabilité des entreprises.

30 élus et entrepreneurs ont participé à cette rencontre annuelle utile et importante. L'occasion pour le Président Délégué de la Fédération Régionale des Travaux Publics, Frédéric CHARMASSON, de rappeler les engagements de la Profession mais aussi d'évoquer des sujets importants : l'importance du maintien de la commande publique, l'emploi loacal, la transition écologique