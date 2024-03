Argeles-sur-Mer - Finale Nationale du 50e Championnat de France du Dessert

Cultures Sucre, l’association représentant la filière betterave-sucre en France, organise le Championnat de France du Dessert. Dédié au dessert de restaurant (ou dessert à l’assiette), le concours a mis en lumière des pâtissiers et pâtissières qui ont marqué l’histoire de la pâtisserie.

Scruté par la profession comme un révélateur de talents, la finale nationale du concours qui se déroulera les 3 et 4 avril prochains au lycée Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer (66) sera présidée par la cheffe pâtissière Claire Heitzler (Levallois - 92).

Qui sont les finalistes 2024 ?

Une des particularités du concours réside dans le fait qu’il rassemble deux catégories de candidats : la catégorie "Juniors" composée à la fois d'apprentis en CFA et d'élèves en Lycée Hôtelier, et la catégorie "Professionnels" qui officient soit dans un restaurant, chez un traiteur, ou dans une pâtisserie boutique. Sélectionnés lors de finales régionales en janvier et février 2024, les 8 finalistes juniors (5 filles et 3 garçons) et les 8 finalistes professionnels (1 fille et 7 garçons) vont s’affronter autour de deux desserts.

Finale Nationale - 2 épreuves pour 1 titre

Lors de cette dernière étape, et afin de décrocher le titre très convoité, les candidats devront réaliser deux desserts à l’assiette pour 10 personnes, en 4 h 50 de travail intensif au service de la gourmandise, de l’émotion, du goût et de l’esthétique.

Le premier dessert intitulé « dessert panier » combine trois difficultés de taille, dévoilées au début de l’épreuve : un thème, une liste d’ingrédients ainsi qu'une technique imposée. Puis le « dessert de sélection » qui a permis aux candidats de se qualifier lors de la finale régionale. Une règle pour tous : les desserts doivent respecter la saisonnalité.

Liste des Finalistes juniors :

Gwendal COATANHAY Lycée privé hôtelier Sacré-Cœur - SAINT-CHELY-D'APCHER (48)

Alice FOUREAU Ecole Ferrandi Paris - Campus de Rennes - RENNES (35)

Coline GUILLAUME Campus du lac - BORDEAUX (33)

Cassandre JEHANNO Lycée hôtelier Yvon Bourges - DINARD (35)

Matthias LAFERE Ecole Ferrandi Paris - PARIS (75)

Mélodie LEHOUCQ Lycée Hôtelier International de Lille - LILLE (59)

Marin RABBE Institut Lyfe - ECULLY (69)

Marion WICKAERT Lycée des Métiers Vauban - AUXERRE (89)

Liste des Finalistes professionnels :

Benoit COUPIN La Ferme Saint Siméon - HONFLEUR (14)

Pascal FERRAT Biscuits Fossier - REIMS (51)

Jassim HARBI Restaurant gastronomique Christian Têtedoie* - LYON (69)

Taira KAWAMURA Restaurant La Pyramide** - VIENNE (38)

Alexandre LEGRAS Restaurant Epicure*** - Hôtel Le Bristol - PARIS (75)

Elise LETOWSKI Restaurant Sens - ANGERS (49)

Marvin ROLLAND Restaurant gastronomique Jeu de Paume - Hôtel Parc Beaumont Mgallery - PAU (64)

Quentin WERBREGUE Restaurant L'Amaryllis - SAINT REMY (71)

Une édition qui valorise la saisonnalité

Depuis toujours, le Championnat accompagne les jeunes talents dans la conception de leur dessert, en les incitant à prendre en compte les attentes des consommateurs.

La pâtissière Claire HEITZLER, fondatrice de la pâtisserie en ligne Claire Heitzler & Producteurs, à Levallois près de Paris, préside le Jury National 2024. Ses réalisations témoignent de son attachement à une consommation qui a du sens, tant au niveau de l’histoire du dessert que des produits utilisés pour sa réalisation.

Lors de cette édition, les jurés Dégustation accorderont une attention toute particulière à l’origine et à la saisonnalité des produits utilisés.

« Concilier le bon, le bien et le beau en respectant la nature et les Hommes qui en prennent soin », tel est mon crédo.

Claire HEITZLER

Un concours Cultures Sucre

Créée en 1932, Cultures Sucre est une association loi 1901 représentant les planteurs de betteraves et les sucriers français. Sa vocation est de proposer de l’information et de la documentation sur le sucre, son origine agricole et ses utilisations dans le cadre d’une consommation raisonnée, sans excès ni privation.

Depuis 50 ans, Cultures Sucre organise le Championnat de France du Dessert qui récompense chaque année des apprenants et des professionnels de la pâtisserie. Cette compétition dont les épreuves se déroulent au sein d’établissements de formation professionnelle est un emblème des relations forgées de longue date avec le monde de l’enseignement. Elle est aujourd’hui considérée comme une compétition de référence dans l’univers des métiers de bouche, tous secteurs confondus.

www.cultures-sucre.com