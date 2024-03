Saint Cyprien - Frédéric Bacquié décroche l'étoile Michelin pour l'Almandin, le restaurant gastronomique de l'Île de la Lagune à Saint-Cyprien

Lundi 18 mars à Tours, Cité Internationale de la Gastronomie, le Chef Frédéric Bacquié (44 ans) décroche pour la seconde fois l’étoile Michelin et permet au restaurant gastronomique L’Almandin de L’Île de la La- gune***** de retrouver son étoile.

Frédéric Bacquié : parcours d’étoilé

Comme beaucoup, c’est en observant sa grand-mère ariégeoise derrière les fourneaux, que Frédéric Bacquié s’initie à la cuisine. Peu de temps après sa formation et un passage chez Alain Ducasse, il

intègre la brigade de L’Almandin. Il développe alors son sens de la rigueur et de la précision avant de passer trois ans chez Christopher Coutanceau (2* au guide Michelin) à la Rochelle et découvrir les produits de l’Atlantique. Il prend ensuite la tête de la cuisine du Neptune, un restaurant étoilé de Collioure et se découvre une passion pour le poisson et le défi que représente sa fragilité et sa délicatesse. Une période d’investissement professionnel et de sacrifice personnel qui permet à Frédéric de devenir, à 26 ans, le plus jeune chef étoilé de France. Un défi relevé jusqu’à la fermeture et la transition vers La Balette, toujours à Collioure. Pendant plus de dix ans il régalera les amoureux de la Méditerranée avant de retourner à L’Almandin en 2019, en tant que Chef cette fois.

L’Almandin, la table gastronomique de l’Île de la Lagune*****

Sa réputation n’est plus à faire. Depuis sa création, au fil des années, le restaurant étoilé L’Almandin est devenu en 30 ans l’une des plus belles tables des Pyrénées-Orientales et d’Occitanie. Avec son élégante salle ouverte sur la terrasse et son jardin attenant, L’Almandin est une grande table méditerranéenne. Son Chef, Frédéric Bacquié, élabore depuis fin 2019 une cuisine de haute volée invitant à un voyage gustatif au coeur du Roussillon et ses produits d’exception. Travaillant uniquement des produits frais, de saison et locaux, Frédéric Bacquié réinvente une cuisine où les produits bruts s’habillent d’élégance, et où les saveurs s’entremêlent avec douceur et créativité. La spécialité du Chef ? Les produits de la mer, de toute évidence... coquillages issus des meilleurs producteurs de la région, sont travaillés avec justesse et finesse. Élaborés, quant à eux, par la pâtissière Christelle Rouquette, les desserts marient fruits de saisons et grands crus de chocolats, épices et produits lactés avec merveille. Parfaitement équilibrés, peu sucrés mais d’une grande gourmandise, les propositions de Christelle Rouquette permettent de terminer un repas de la plus belle des façons.

« Tout le groupe Roussillhotel est extrêmement heureux et fier de cette récompense. La table gastronomique de notre fleuron hôtelier 5* L’Île de la Lagune, étoilée pendant plus de 30 ans, fait son retour dans la bible des gastronomes ! L’Almandin a toujours fait partie des grandes tables de la région Occitanie et je suis heureux que cette histoire continue de s’écrire de la plus belle des manières. Depuis la création de notre groupe hôtelier par mon père il y a plus de 40 ans, la gastronomie a toujours fait partie de l’ADN de nos établissements. C’est pour nous un véritable héritage familial qui se transmet de génération en génération. Nous souhaitons offrir à notre clientèle des expériences gastronomiques de grande qualité en mettant à l’honneur, notamment, tout ce qui fait la richesse culinaire de notre beau territoire méditerranéen. Gourmandise, précision, élégance et modernité, sont autant de qualités sublimées par notre Chef Frédéric Bacquié à nouveau récompensé, à juste titre, par le Guide Michelin. Un immense bravo au Chef et son équipe ! » soulignent Alicia et Xavier Lormand, propriétaires de l’établissement.

Renseignements et réservations : www.almandin.fr

L’ÎledelaLagune

Hôtel 5* Relais&Châteaux–Spa Marin – Restaurant L’Almandin

Boulevard de l’Almandin – 66750 Saint-Cyprien

Tél : 04 68 21 01 02 – www.hotel-ile-lagune.com