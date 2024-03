Hérault - L' Hérault au Classement 2024 des destinations françaises plébiscitées par les voyageurs éco-responsables

GreenGo, la 1re plateforme de réservation d’hébergements éco-responsables en France, dévoile pour la 3ème année consécutive son classement des départements les plus plébiscités par les voyageurs éco-responsables. La start-up à impact a analysé plus de 500 000 recherches et réservations réalisées sur sa plateforme en 2023*. Cette année, l’Ardèche monte en flèche à la première place de classement, suivie du Finistère et de la Gironde qui confirment leur position de favoris des voyageurs éco-responsables.

TOP 10 des départements préférés des voyageurs éco-responsables

#1 Ardèche. Score de popularité : 94/100

#2 Finistère. Score de popularité : 81/100

#3 Gironde. Score de popularité : 75/100

#4 Morbihan. Score de popularité : 75/100

#5 Bouches-du-Rhône. Score de popularité : 74/100

#6 Drôme. Score de popularité : 70/100

#7 Dordogne. Score de popularité : 63/100

#8 Hérault. Score de popularité : 62/100

#9 Ille-et-Vilaine. Score de popularité : 58/100

#10 Haute-Savoie. Score de popularité : 58/100

Sensibles aux enjeux environnementaux, les voyageurs veulent de plus en plus donner du sens à leurs vacances, redécouvrir les joies de la nature et de l’authenticité. En France, les destinations qui s’offrent à eux sont nombreuses, et certaines particulièrement prisées.

Cette année, le palmarès consacre ainsi l’Ardèche ! Une première place qui ne doit rien au hasard. Inscrite dans un processus de développement touristique durable depuis de nombreuses années, l’Ardèche compte incontestablement parmi ces départements qui s’engagent. Accompagnement financier des structures touristiques dans leurs démarches écoresponsables, sensibilisation des touristes aux bonnes pratiques environnementales… Le Département concentre notamment ses efforts sur 16 espaces naturels sensibles représentatifs de la diversité écologique et paysagère ardéchoise**.

Le TOP 10 connaît l’entrée de l’Ille-et-Vilaine qui gagne 18 places au classement (plus grande évolution du TOP 10) et la sortie de Paris. Comme en 2023, la Bretagne et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont bien établies avec chacune 3 départements classés, suivis de près par l’Aquitaine et l’Occitanie.

*Méthodologie : Plus de 500 000 recherches et réservations voyageurs ont été analysées du 1er janvier au 31 décembre 2023. Les volumes de recherches et de réservations ont été affectés aux différents départements puis normalisés, combinés et recalibrés afin d’obtenir un score de popularité sur 100 pour chaque département.

LE TOP 50 des départements préférés des voyageurs écoresponsables

Au palmarès des 50 départements préférés des éco-voyageurs, l’engouement pour le vert se ressent avec de nombreuses destinations très nature comme l’Allier ou encore la Drôme.

On retiendra également la montée des destinations Montagne (les Vosges +17 places, le Jura +11 places, les Hautes-Pyrénées +11 places et les Hautes-Alpes +32 places).

La Bretagne reste la région préférée des Français et progresse encore avec tous ses départements dans le TOP 15.

L’effet « donut », tendance observée à l’échelle du tourisme français, à savoir : les lieux les plus fréquentés sont en périphérie comme les littoraux et les zones de montagne, ne se vérifie qu’en partie auprès des voyageurs éco-responsables. Leurs choix se portent à 50% vers des destinations « classiques » (mer et montagne) et 50% vers des destinations plus rurales qui sortent des sentiers battus.

L’Occitanie est ainsi très populaire parmi les voyageurs soucieux de la planète, avec 9 régions dans le top 50, à égalité avec l’Auvergne-Rhône-Alpes. La région bénéficie en effet d’un territoire naturel d’exception entre mer et montagne, et est à l’origine de l’initiative de l’Occitanie Rail Tour très populaire auprès des voyageurs éco-responsables.

La grande absente du classement est, cette année encore, la Corse. L’explication se trouve en partie dans l’attention accrue accordée par les voyageurs à l'impact carbone des transports, sujet de plus en plus prégnant dans l’industrie touristique.

« Si le classement 2024 vient confirmer la côte de certaines régions historiques au classement, cette année j’aimerai souligner la popularité des destinations facilement accessibles en train. Notamment l'axe Paris-Aix-Marseille-Montpellier avec 4 départements dans le top 10 (Ardèche, Drôme, Hérault, Bouches-du-Rhône) » explique Guillaume Jouffre, co-fondateur de GreenGo.

** Département de l'Ardèche – Plan tourisme. Destination 2024-2028.

La photothèque à retrouver ici

À propos de GreenGo :

Lancée en février 2021, GreenGo est une plateforme française de réservation d’hébergements éco-responsables qui construit la solution pour voyager bas carbone. Grâce à sa sélection de plus de 10 000 logements écologiques partout en France, GreenGo permet aux français soucieux de leur impact environnemental de profiter de séjours authentiques, parfois insolites, en accord avec leurs valeurs. Pour plus d’informations : www.greengo.voyage