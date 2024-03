France - Renfe participe au débat sur l'accessibilité des transports lors du congrès de la CATMI à Paris

Renfe participe au débat sur l'accessibilité des transports lors du congrès de la CATMI à Paris

Renfe réaffirme son engagement en faveur de l'accessibilité dans les transports et son engagement pour un avenir plus inclusif pour tous.

L’enterprise espagnole a souligné certains des avantages de la réservation par renfe.com en termes d'accessibilité : l'absence de formalités supplémentaires, l'accessibilité universelle et la formation du personnel sont les valeurs qui différencient l'entreprise.

Renfe a participé au Congrès CATMI (Conférence pour l'Accessibilité, les Transports et la Mobilité Inclusive), qui s'est tenu le 12 mars au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a réuni des acteurs publics, privés, politiques et associatifs pour débattre de l'accessibilité dans les transports.

Renfe a participé à la table ronde numéro 1, intitulée "Je prépare mon déplacement", où des questions cruciales sur l'accessibilité dans les transports ont été discutées. Cette table ronde a réuni d'éminents experts en la matière, dont Alberto Manzano, responsable des opportunités France chez Renfe ; Stéphanie Charlaix, directrice des ventes directes et du service client chez Air France ; Muriel Larrouy, experte en accessibilité des transports à la Délégation ministérielle à l'accessibilité (DMA) ; et Philippe Croizon, aventurier, conférencier et auteur de renom.

Au cours de la conférence, le représentant de Renfe a souligné l'engagement de Renfe en faveur de l'accessibilité universelle, une valeur fondamentale pour l'entreprise. Dans ce sens, il a mentionné les différentes initiatives que Renfe a mises en œuvre pour améliorer l'accessibilité dans ses trains, ses gares et ses services, telles que :

Pas de formalités supplémentaires : la société propose une option innovante qui fait gagner du temps aux utilisateurs, en leur permettant d'acheter leurs billets et de demander de l'aide en une seule fois et sans avoir à s'adresser à d'autres prestataires de services.

Accessibilité universelle : Renfe dispose d'un personnel et de services formés pour surmonter les barrières architecturales dans ses gares, ainsi que pour l'installation de systèmes d'information et de signalisation accessibles.

Formation du personnel : la société dispose d'un personnel formé à l'accessibilité et à l'assistance afin d'offrir une attention personnalisée aux personnes handicapées.

Renfe réaffirme son engagement en faveur de l'accessibilité et s'engage à continuer à travailler en étroite collaboration avec les experts et les organisations concernés pour faire en sorte que tous les passagers puissent bénéficier d'une expérience de voyage égale et satisfaisante.