Montpellier - L'Incroyable Tournée de la FFHandball s'arrête à Montpellier

De juin 2023 à juin 2024, la FFHandball déploie une tournée itinérante au cœur des villes sur tout le territoire français. L’Incroyable Tournée offre une expérience immersive pour permettre aux écoles, grand public, supporters et pratiquants de s’initier aux différentes pratiques du handball.

Durant 3 jours, Montpellier se transformera en véritable temple du handball à travers un évènement ouvert à tous et entièrement gratuit. Plus de 3000 personnes prendront d’assaut les espaces animés, vecteurs d’inclusions et de sensibilisation. Elle permettra notamment de faire découvrir les handballs à tous âges et de s’essayer au HandFauteuil, une pratique du hand adapté mixant sur le terrain les personnes en situation de handicap et les valides.

Cette étape dans la région Occitanie est également l’occasion de se réunir et de commencer à vibrer autour des champions et championnes olympiques français qui défendront leur titre à la maison. Alors que l'équipe féminine a été sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire et que l'équipe masculine vient de remporter la médaille d'or à l'EHF Euro 2024, les Tricolores auront besoin du soutien des supporters pour marquer l'histoire du handball français aux Jeux.

Philippe Bana, Président de la Fédération française de handball : « Suite au succès des quatre premières étapes, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre cette Incroyable Tournée permettant de faire découvrir le plaisir du handball mais aussi susciter l'émotion du public pour ce sport. Nous souhaitons montrer aux Français qu'il existe de nombreuses manières de s'engager et de participer au développement du handball, que ce soit en tant que joueur ou joueuse, spectateur, supporter ou bénévole. Nous sommes également déterminés à soutenir les ligues, les comités et les clubs locaux en nourrissant un enthousiasme grandissant au sein des communautés et en renforçant les liens entre les différents acteurs du handball français. »

Mickaël Boutines, Président de la Ligue Occitanie : « Le handball, sport de salle par excellence, peut aussi se jouer partout et sous d'autres formes. Une place, comme ici devant l'Hôtel de Ville de Montpellier, sur du sable, dans une cour d'école, notre sport a une vocation universelle dans sa pratique. De la découverte, d'une expérience pour les jeunes écoliers, comme avec ceux des établissements de la ville de Montpellier, avec des étudiants ou avec des curieux, le handball est un sport inclusif et il peut se pratiquer à tous les âges grâce au hand à 4, dans l'entreprise avec le hand-fit, au baby-hand au plus près des structures d'accueil des moins de 5 ans, en fauteuil pour les personnes en situation de handicap et aussi avec de la mixité. Santé, bien-être, plaisir, compétition d'un jour ou de tous les week-ends, challenge sportif en entreprise ou en club, le handball répond à tous les besoins pour une société plus sportive et dans laquelle le sport est un vecteur du mieux vivre ensemble. L'éclairage de l'Incroyable Tournée, en parallèle du Trophée des Continents avec l'équipe de France, est une formidable occasion de mettre en lumière le travail quotidien des clubs amateurs sur tous les handballs. »

PROGRAMME



Espaces d’animation :

Terrains de hand à 4, mur digital, tir au radar, handbungy ou encore e-sport.

4 pratiques du handball :

Hand à 4, HandFit, HandFauteuil et BabyHand

Horaires :

Jeudi 14/03 : de 9h à 18h

Vendredi 15/03 : de 9h à 18h

Samedi 16/03 : de 9h à 18h

Adresse :