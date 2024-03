Lot - Journées Européennes des Métiers d'Art 2024 : découvrez les temps forts en Occitanie

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie prend part aux Journées Européennes des Métiers d’Art, du 2 au 7 avril 2024. Point d’orgue de cette semaine de festivités dédiées aux métiers d’art et au patrimoine vivant : l’organisation d’un salon régional entièrement gratuit à Gourdon, dans le Lot, afin de révéler au grand public des savoir-faire artisanaux d’exception.

Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), les JEMA comptent parmi les rendez-vous incontournables du printemps, en France et en Europe. Expositions, portes ouvertes d’ateliers, démonstrations (…) sont autant d’occasions, pour le public, de découvrir les procédés, les techniques, les outils et les matières utilisés par les professionnels des métiers d’art. Les JEMA permettent aussi de révéler ce qui se cache derrière la fabrique des objets du quotidien, des bâtiments et de l’aménagement de l’espace public.

« Pour les JEMA 2024, placées sous le thème Sur le bout des doigts, les artisans d’art se mobilisent pour accueillir le public, susciter des vocations, faire découvrir leurs métiers et savoir-faire », se réjouit Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie.

Au programme : près de 250 événements coordonnés par la CMA Occitanie dans les 13 départements, parmi lesquels des portes ouvertes d’ateliers, d’entreprises du patrimoine vivant (EPV), d’établissements de formation, des rendez-vous d’exception dans les coulisses de sites prestigieux …

Un salon régional à Gourdon dans le Lot

Du 5 au 7 avril, le cœur de la ville de Gourdon battra au rythme des métiers d’art : une soixantaine d’exposants, venus de plusieurs départements de l’Occitanie, prendront place autour de l'église des Cordeliers, pour une exposition-vente entièrement gratuite. Ils représenteront plus d'une trentaine de métiers d'art différents et réservent au public une riche programmation :

Démonstrations de savoir-faire : tournage sur bois, poterie, tapisserie, broderie, reliure, forge, peinture décor, sculpture bois, vannerie, taille de pierre…

Visites guidées de la cité médiévale.

Découverte des formations aux métiers d’art, grâce à la présence des jeunes et des enseignants de l’Ecole des Métiers du Lot et du lycée Léo Ferré de Gourdon, qui présenteront leurs réalisations (Bac Pro Intervention sur le patrimoine bâti et Bac Pro métiers de la mode et de la confection).

Visites guidées dédiées aux scolaires et ateliers d'initiation aux métiers d'art pour le jeune public : modelage d'argile, initiation à la création de vitraux, création de jeux en bois, couture, feutrage de laine, peinture décorative, création de bijoux, calligraphie et enluminure, initiation au kumiko, mosaïque...

Focus sur l’ameublement et la décoration, les métiers de la pierre et de la restauration du patrimoine bâti et les métiers de la filière laine, par des collectifs d’artisans d’art (Syndicat des Métiers d'art du Lot, artisans de la marque Valeurs Parc naturel, associations Lauzier Couvreur et Bâtisseurs Pierre sèche et collectif de professionnels accompagnés par le Parc naturel régional des Causses du Quercy).

Cet événement d’ampleur régionale est porté par la CMA Occitanie et la CMA du Lot, en partenariat avec la ville de Gourdon et la Communauté de Communes Quercy Bouriane, avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

>> Informations pratiques : du 5 au 7 avril 2024, de 10h à 18h / Eglise des Cordeliers (341 Qur des Cordeliers, 46300 Gourdon).

