Montpellier - Julien Bosch, nouveau Président du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée

Président élu pour une période de 3 ans, Julien Bosch a l’ambition d’étendre l’influence du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée en attirant de nouveaux entrepreneurs pour accompagner toujours plus d’entreprises lauréates pour la reprise, la création ou développement d’entreprises en Languedoc-Roussillon.

Un entrepreneur d’expérience qui sait rassembler !

Julien Bosch est depuis 15 ans Président Directeur Général et fondateur de Cause à Effet, une entreprise française leader sur le secteur de la collecte de fonds en face-à-face. La mission principale de Cause à Effet est de soutenir 28 associations de solidarité internationale (Amnesty International, Médecins Sans Frontières, WWF, La Croix Rouge-Française…) en leur apportant chaque année plus de 60 000 nouveaux donateurs réguliers et fidèles, via l’organisation de plus de 220 missions partout en France et en DROM/COM. En tant que Président Directeur Général de Cause à Effet, Julien Bosch supervise la stratégie, le développement, et la gestion de l'entreprise, qui compte plus de 200 salariés.

Impliqué aussi dans le milieu associatif depuis plusieurs années, Julien Bosch, qui succède à Richard Marlier, est ravi de prendre la présidence du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée dont la mission et valeurs lui tiennent à cœur : « Mon but est avant tout de partager mon expérience et les valeurs d’entraide de l’association avec d’autres entrepreneurs. C’est aussi de montrer qu’on peut réussir à être un entrepreneur autodidacte avec de fortes valeurs sociales et environnementales. ».

L’ambition du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée :

Devenir l’acteur de référence pour l’accompagnement du tissu entrepreneurial au service de la création d’emplois !

Communauté engagée de chefs d’entreprise de tous horizons, Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée accompagne chaque année plusieurs dizaines de créateurs et dirigeants d’entreprise appelés les Lauréats – dans la réussite de leur projet entrepreneurial, de la création ou reprise d’entreprise au développement de leur activité.

Sélectionné après candidature par le Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée, chaque lauréat bénéficie pendant deux ans d’un accompagnement individuel et personnalisé par un chef d’entreprise expérimenté, membre de l’association auquel s’ajoute un soutien financier sous la forme d’un prêt d’honneur. L’année dernière, ce sont au total 23 entreprises du département qui ont été accompagnées pour plus de 1 million 25 000 euros de prêts qui ont été accordés.

En 2024, Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée souhaite renforcer sa mission avec l’arrivée de Julien Bosch à sa tête : « Mon objectif en tant que Président est double : intensifier notre accompagnement des lauréats et étendre surtout notre réseau de membres en recrutant de nouveaux entrepreneurs bienveillants et bénévoles qui ont envie de partager leur expérience pour la réussite de notre territoire. Dans un environnement économique exigeant, notre mission est d'autant plus cruciale pour soutenir les entrepreneurs dans la création d'emplois. » déclare Julien Bosch.

Le Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée compte aujourd’hui 145 entrepreneurs membres adhérents, qui se mobilisent chaque année pour accompagner des entreprises via du partage d’expérience, du coaching et le soutien des réseaux économiques que constituent les membres de l’association. Il souhaite aujourd’hui séduire de nouveaux entrepreneurs qui ont le souhait de partager leur expérience et soutenir l’entreprenariat en région : « Notre souhait est de pouvoir atteindre les 250 membres adhérents d’ici 2026 avec des entrepreneurs qui ont l’envie de donner de leur temps et partager leur expérience accomplie de chef d’entreprise » précise Gilles Capella, Directeur du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée.

Une nouvelle organisation pour plus d’efficacité !

Pour arriver à atteindre ses objectifs, le Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a fixé un nouveau plan d’actions à 3 ans avec une nouvelle organisation, comprenant notamment la création d’un comité de sages et la mise en place de groupes de travail thématiques répartis en 4 pôles (Membres, Lauréats, communication et l’organisation et ressources) : « Ces groupes seront essentiels pour élaborer des stratégies ciblées et efficaces, permettant de répondre au mieux aux besoins de notre réseau et des entreprises lauréates que nous accompagnons » précise Julien Bosch.