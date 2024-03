Tarn et garonne - Marie Piqué: « Rendons le droit aux vacances effectif pour les familles ! »

Le collectif #82 en Vacances a tenu ce matin à Montbeton une conférence sur le thème « Partir en vacances : un enjeu des territoires ». L’objectif était de présenter les enjeux de territoires pour impulser des politiques publiques qui permettent de rendre effectif le droit aux vacances. Aux côtés de Valérie Rabault, députée du Tarn et Garonne, et de Rodolphe Portolès, conseiller régional, Marie Piqué, Vice-Présidente en charge des solidarités au conseil régional, est venue présenter les actions de la région Occitanie.

« Pour la Région, le tourisme social et solidaire est une composante majeure et prioritaire du secteur touristique. Il a pour objectif de permettre à chacun de partir en vacances et de pratiquer des activités de loisirs. Il vise à rendre effectif « le droit aux vacances pour tous » et témoigne de la volonté de notre majorité de rendre le tourisme accessible à tous : jeunes, scolaires, familles, personnes aux revenus modestes et seniors. Ce secteur contribue à l’activité économique et au développement des territoires où il est ancré : emploi local, valorisation des produits locaux et promotion d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement », a développé la vice-présidente devant le public et les membres du collectif.

Le collectif #82 en Vacances est composé d’acteurs locaux engagés pour le droit aux vacances : la CAF, la Ligue de l’enseignement, la colonie de vacances Danielle Casanova, Jeunesse au Plein Air, le conseil départemental, les Francas et l’éducation nationale.

« Je tiens tout particulièrement à faire un focus sur l’opération Premier Départ* que la Région finance en grande partie aux côtés des CAF, des MAS et avec la participation des opérateurs. Depuis plus de 20 ans, ce dispositif est unique en France, à la fois de par la diversité des acteurs engagés, mais surtout sur le nombre d’enfant qu’il permet d’envoyer en vacances chaque année. Je suis particulièrement fière de pouvoir dire que plus de 2400 enfants profite d’un séjour chaque année, dont plus d’une centaine en situation de handicap », a conclu Marie Piqué.

*L’opération Premier Départ est un dispositif coordonné par l’UNAT qui permet aux jeunes de 6 à 17 ans, issus de milieux modestes, de bénéficier de séjours notamment durant l’été dans 50 centres et lieux de vacances en Occitanie. D’une durée de 6 à 21 jours, chaque voyage représente pour les familles une participation de 65€ par enfant, activités et transport compris.

Tous les détails sur ce dispositif : https://www.unat-occitanie.fr/aides-au-depart/operation-1er-depart-en-vacances

Retrouvez toutes les actions de la région Occitanie en faveur du tourisme social et solidaire :

https://www.laregion.fr/Tourisme-social-et-solidaire-Pour-un-droit-au-voyage-pour-tous-en-Occitanie