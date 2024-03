Pyrénées-Orientales - Le Soler : Célébration de la Culture Catalane Journée de la Catalanité le samedi 23 mars

La commune de Le Soler est ravie d'annoncer la tenue de la Journée de la Catalanité le samedi 23 mars, une journée dédiée à la célébration de la riche culture catalane. Cet événement incontournable mettra en lumière les traditions, la musique, et la gastronomie tout au long de la journée.

Au programme :

De 9h à 13h30, les habitants et les visiteurs sont invités à se joindre à la traditionnelle fête des bunyols, organisée par l'association Amistat a l'entorn del Canigó. La salle des fêtes ainsi que le parvis de la mairie seront animés par une ambiance festive et conviviale, agrémentée d'animations musicales assurées par Maxime Cayuela et Jean Michel Zanon.

En soirée, à 21h, les festivités se poursuivront avec le concert « Catalanissimo » à l'Espace Culturel François Calvet. Cet événement mettra en vedette l'Orchestre Perpignan Catalogne sous la direction de Daniel Tosi, chef d’orchestre symphonique. Ensemble, ils interpréteront le "chant de la terre", une oeuvre musicale emblématique offrant un retour aux sources catalanes.

Les billets pour le concert sont désormais disponibles à la vente. Les intéressés peuvent se les procurer dès maintenant en ligne sur le site BilletRéduc (https://www.billetreduc.com/341340/evt.htm?nr=1), ou à partir du 11 mars à l'accueil de la mairie (place André Daugnac, 66270 LE SOLER). Les prix sont fixés à 22€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Cet événement, qui célèbre la fierté et la beauté de la culture catalane, n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Perpignan Méditerranée Métropole.