Castelnau-le-Lez - Relocalisation de la clinique du Parc ! Quelles études environnementales préalables ?

Depuis plusieurs mois la rumeur d’un départ de la Clinique du parc de son emplacement actuel, près du Lez et du parc Monplaisir, semble s’être transformée en information certifiée.

Le maire de Castelnau et le directeur de la clinique s’expriment régulièrement dans la presse locale sur le sujet.

Ils semblent tenir pour acquis que la relocalisation de la clinique se fera sur une zone aujourd’hui agricole, connue des castelnauviennes et castelnauviens comme la plaine de Sablassou.

Selon le magazine municipal de mars 2024, au nom de l’intérêt général, l’Agence Régionale de la Santé, l’ARS, soutiendrait ce projet jugé réalisable à l’horizon 2030.

Toutefois, quelques que soient les postures des acteurs publics (mairie, ARS) ou privés (la clinique et le propriétaire de ses bâtiments et fonciers actuels) aucun ne mentionne la nécessaire conformité du projet avec des obligations légales et réglementaires.

Notamment, celles liées à la construction d’un établissement de santé de grande taille sur des terres aujourd’hui agricoles.

La réglementation environnementale impose des contraintes voire oppose des interdictions.

Les castelnauviennes et castelnauviens sont donc légitimes à exprimer des doutes et des interrogations.

La prochaine clinique sera-t-elle soumise à la réglementation ICPE, Installation Classée pour la Protection de l'Environnement ?

Et que fera-elle pour s’y conformer ?

A-t-elle fait réaliser l’étude d’impact environnemental obligatoire qui validera/invalidera la faisabilité d’une construction sur le site choisi ?

Cette étude vise à évaluer les impacts potentiels du projet sur l'environnement, y compris les sols, l'eau, l'air, la faune et la flore. Si elle relève des impacts forts sur les écosystèmes locaux elle peut conduire à la réduction du projet voire son interdiction.

La question se pose alors : monsieur le maire de Castelnau, monsieur le directeur de la clinique, examinez-vous d’autres alternatives ?

Le maintien de la clinique sur son site actuel ?

Et/ou la recherche d’une autre localisation ?