Hérault - TAPATOUDI: Ateliers-rencontres avec MATHIAS FRIMAN, auteur illustrateur.

Dans le cadre de sa cinquième saison, l’association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques, accueille cette fois-ci Mathias FRIMAN à Pézenas du 18 mars au 21 mars 2024.

Né dans la grande banlieue parisienne au début des années 70, il vit une jeunesse heureuse, partagée entre les escapades dans les champs et la peinture. Très vite il découvre qu’il peut associer ces deux passions (l’étude de la nature et le dessin) par la confection de petits carnets naturalistes, où il note toutes ses observations d’enfant. Après des études artistiques à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, au hasard d’une rencontre au jardin des plantes à Paris, Mathias Friman fait la connaissance de Caroline Pellissier, autrice jeunesse. Celle-ci découvre son travail et lui le sien.

En 2015, tous deux deviennent lauréats du concours « des parents, des bébés, un livre », avec un album pour enfants intitulé « Le petit caméléon ». C’est alors que nait une nouvelle envie, celle de l’écriture. L’illustrateur souhaite que celle-ci accompagne et épouse son trait naturaliste. Il veut transmettre aux enfants la connaissance, le respect et l’amour de cette nature. Son premier album qui leur explique la chaine alimentaire « D’une petite mouche bleue » voit le jour aux éditions Les fourmis rouges en 2017. Puis les projets et les commandes s’accélèrent, l’illustration et l’écriture deviennent le moteur de sa vie. Observer, dessiner, écrire, apprendre et enseigner, cinq mots pour résumer ce qui anime Mathias Friman.

Venez participer aux ateliers pour y confectionner votre petit livre avec lui.

- Le mardi 19 mars à 17h à la médiathèque de PAULHAN

- Le mercredi 20 mars à 10h à la médiathèque de LEZIGNAN LA CEBE

à 14h à la médiathèque de NEBIAN

à 17h à la médiathèque de MONTPEYROUX

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

Mathias FRIMAN rencontrera également des élèves des écoles de Montpeyroux, de Paulhan, de Nébian et de Canet.

Cinquième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.

ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI réunissant tous les auteurs de la saison du 24 au 26 mai 2024 à Pézenas ! Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.