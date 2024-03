Saint-Chely d'Apcher - La femme épluchée ou comment je suis devenue une déesse - Les fées multiples

"La Femme Épluchée ou Comment je suis Devenue une Déesse" est une œuvre théâtrale bouleversante, portée par une comédienne exceptionnelle. Ce spectacle transcende les frontières du théâtre traditionnel pour offrir une expérience immersive et profondément émotionnelle, explorant les thèmes universels de la maladie, de la féminité et de la résilience.

L'histoire captivante de cette femme évadée d'un centre de soins vous emporte dans un voyage émotionnel intime. Ce n'est pas seulement un récit, mais une quête de sens, une recherche de lumière dans les ténèbres les plus profondes. De la confrontation à la maladie à l'acceptation de soi, chaque moment de ce spectacle est une révélation, une exploration profonde et sincère de la féminité, de l'identité et du sens de la vie.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir un spectacle qui touche au plus profond de l'âme humaine.

Spectacle co-accueilli à Saint-Chélyd’Apcher avec Le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher et l’EPCI Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac

> Dès 14 ans