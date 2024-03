Pyrénées-Orientales - LFI : état d'alerte pour le lycée de Font-Romeu

Les groupes d’action de Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent de La France Insoumise, par l’intermédiaire de l’« Observatoire citoyen des Services Publics et des Biens Communs de Montagne », dénoncent la situation du lycée de Font-Romeu, devenu au fil des années un exemple de la dégradation de l’école. Déjà signalée dans l'éducation primaire, celle-ci poursuit son cursus infernal dans l'enseignement secondaire des territoires de montagne.

La réduction des moyens humains d'éducation d’abord, une politique macroniste d’austérité qui n’épargne pas les territoires ruraux

Le lycée de Font-Romeu doit faire face à des classes surchargées, pouvant atteindre 34 ou 35 élèves selon les niveaux. Cela met à mal le suivi, l’encadrement et les conditions d'enseignement des élèves et des professeurs. Les nécessaires ouvertures de classe ne se font pas, en raison notamment de prévisions d'effectifs sans cesse sous-évaluées.

Le collège n’est pas épargné par ces conditions difficiles où dès l’entrée en 6e les élèves s’entassent à plus de 30 par classe (dont 1/3 avec des besoins particuliers). On retrouve ces effectifs pléthoriques en classe de 3e (avec de surcroit une prévision de fermeture d’une classe pour l’an prochain). Cette norme, désormais assumée par les services rectoraux, obère grandement les chances de réussite des élèves les plus en difficulté.

Le délabrement des conditions matérielles ensuite, la communauté éducative excédée par les promesses non tenues de la majorité socialiste en Région Occitanie

Le lycée de Font-Romeu est l’un des derniers lycées de la région à ne pas avoir été rénové. Si des crédits conséquents ont pu être affectés pour la vitrine sportive (le CREPS et l'internat des élèves sportifs), ce n’est pas le cas pour le bâtiment d'externat où se déroulent les enseignements quotidiens. Son état de dégradation (fissures, affaissement, insalubrité etc.) et sa non-conformité pour l'accès aux personnes handicapées sont devenus inquiétants et révoltants. Les travaux de transformation de l'ancien internat en salles de classe sont sans cesse reportés tandis qu’aucune programmation de crédits n’est affectée pour l’actuel externat qui est délaissé depuis sa construction il y a plus de 50 ans.

A plus forte raison, la facture énergétique du lycée construit à la plus haute altitude en France est connue pour être la plus élevée de toute l'académie. Et les raisons sont biens connues : système de chauffage au bois « en surchauffe », isolation des parois et toitures absente, problèmes d'étanchéité à l’eau et à l’air, énergie solaire non utilisée, absence de thermostat etc.

Ce constat se trouve en contradiction totale avec la communication régionale dont la priorité affichée est la transition écologique et énergétique. La Région Occitanie préfère ainsi continuer à payer des factures de fonctionnement plutôt que de rénover et investir pour l’avenir. Il s’agit d’un mauvais calcul et d’un gaspillage d’argent public, couplés à un mépris des usagers qui alertent depuis trop longtemps les élus.

La situation du lycée de Font-Romeu résulte de la convergence des politiques du gouvernement et de la région Occitanie : toutes deux concourent à en faire un territoire insuffisamment pris en compte, en voie d’abandon par les politiques publiques. La France Insoumise et l’« Observatoire citoyen des Services Publics et des Biens Communs de Montagne » revendiquent pour le lycée de Font-Romeu, qui ne peut se résigner à être considéré comme un « angle mort éducatif », l’égalité de traitement républicaine en ce qui concerne, d’une part la prise en compte des besoins, d’autre part l’allocation des moyens, des dotations et des investissements.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise

Nathalie CULLEL et Nicolas SANCHIS, animateurs de groupes d’action LFI en Cerdagne