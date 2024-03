Occitanie - Où en est l'Occitanie concernant le tri des capsules de café en aluminium ?

Les Occitans seraient les moins bien informés concernant la recyclabilité des capsules de café en aluminium en comparaison des habitants d’autres régions. C’est ce que révèle la 2e édition du baromètre IFOP pour l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA). Menée en décembre 2023 auprès de 2 166 Français consommateurs de capsules de café en aluminium, cette enquête a pour objectif de mieux connaître leur perception quant à la recyclabilité de ce produit du quotidien, leurs gestes de tri, notamment en région ainsi que leurs préférences concernant les solutions de collecte existantes.

88 % des Occitans consommateurs de capsules de café en aluminium savent qu’elles sont recyclables.

Le bac de tri est la solution la plus utilisée par 53 % des trieurs occitans consommateurs de capsules de café vs 61 % pour la moyenne nationale.

96 % des sondés de cette région considèrent que le recyclage des capsules en aluminium a un impact positif sur l’environnement (vs 89 % à l’échelle nationale).

Perception des Occitans quant à la recyclabilité des capsules de café en aluminium

Qui ne s’est jamais posé de questions au moment de trier ses emballages ? Bac de tri ou apport volontaire (déchetterie, points de collecte) ?

88 % des Occitans consommateurs de capsules de café en aluminium ont conscience de leur recyclabilité (vs 92 % au national). Et ils sont 41 % à savoir qu’elles sont toujours recyclables, que ce soit dans le bac de tri, en point de collecte ou en déchetterie. Des résultats légèrement inférieurs aux chiffres nationaux (48 %). À tort, ils sont 32 % (vs 33 % au national) à penser que cela dépend de la marque ! Or, les capsules en aluminium sont toujours recyclables !

Focus sur le tri des capsules en aluminium en Occitanie !

L’Occitanie recycle bien mais a encore des efforts à faire en matière de tri des capsules en aluminium avec 69 % des Occitans déclarant les trier contre 75 % au niveau national. Ils sont également :

47 % à les recycler systématiquement (vs 53 % pour le national)

23 % ont fait le choix de ne pas les trier (16 % au national)

93 % à considérer que le recyclage des capsules en aluminium a un impact positif sur l’environnement (vs 89% à l’échelle nationale).

Pour recycler les capsules de café en aluminium, c’est le bac de tri des emballages ménagers qui est la solution la plus utilisée. Elle l’est pour 53 % des trieurs en Occitanie (vs 61% à l’échelle nationale). Viennent ensuite les points de collecte situés dans un supermarché/grande surface (22%) ou en déchetterie (14 %).

« En Occitanie, 10 centres de tri sont équipés du Projet Métal dont l’ARCA favorise le déploiement afin de trier les petits aluminiums, dont les capsules de café. Cela permet à plus de 1 822 981 millions d’Occitans de recycler leurs capsules simplement en les déposant dans le bac de tri (la fameuse « poubelle jaune »). 65 % des Français sont aujourd’hui concernés par ce dispositif et notre objectif est de couvrir 75 % de la population en 2025 enfin à terme 100 %. » commente Léo Escourrou, Gestionnaire de l’ARCA.