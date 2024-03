Occitanie - Programmation logement social 2024 : le mouvement HLM vote contre

La programmation régionale annuelle du logement social et de l’hébergement a été présentée aujourd’hui 7 mars 2024 par les autorités préfectorales dans le cadre du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).

Pour la première fois depuis la création de cette instance, les acteurs du logement et de l’hébergement d’Occitanie, à l’initiative du mouvement HLM, se sont exprimés par un vote en défaveur de la programmation 2024.

Dans le contexte d’une situation toujours plus dégradée dans l’habitat social et les structures d’accueil, ce vote marque la désapprobation de 15 organisations régionales quant aux propositions très insuffisantes formulées par les services de l’État en région, au vu des moyens alloués par le Ministère du logement.

Pour Michel Calvo et Jean-Michel Fabre, président et vice-président de HSO, Habitat Social en Occitanie : « Les décisions nationales de l’exécutif nous amènent à constater que les conditions ne sont pas réunies pour une programmation 2024 qui puisse avoir des résultats à la hauteur des besoins du territoire ».

Des propositions pour l’avenir du logement social et de l’hébergement en Occitanie

Par ce geste fort, inédit en Occitanie et plus largement à l’échelle nationale, la coalition des acteurs entend dénoncer le manque de vision, de volonté et de moyens dans les propositions émanant du Gouvernement. Les acteurs du logement et de l’hébergement s’inquiètent aussi des perspectives floues de la future loi de décentralisation, ainsi que des menaces sur la loi SRU.

Les organisations, loin de se limiter à une posture de simple opposition, portent une plateforme de propositions pour l’avenir de l’habitat social et de l’hébergement, détaillées dans une déclaration commune (à lire in extenso, ci-après).

Pour Michel Calvo et Jean-Michel Fabre, président et vice-président de HSO : « La force et l’ampleur de notre coalition témoignent de l’urgence de la situation, pour un nécessaire sursaut. Les propositions positives que nous portons visent à poursuivre un dialogue et un travail constructif tant avec les élus du territoire qu’avec les services de l’État en région, pour aboutir à une programmation porteuse d’ambitions fortes pour l’Occitanie. »