Pyrénées-Orientales - Avis de tempête sur le SCOT plaine du Roussillon

La France Insoumise s’alarme des orientations du SCOT (schéma de cohérence territoriale) Plaine du Roussillon qui regroupe 77 communes des Pyrénées-Orientales, situées autour de Perpignan.

Il se caractérise d’abord par une déplorable fuite en avant dans l’artificialisation croissante des sols, et par voie de conséquence par une destruction inexorable des terres naturelles et agricoles. C’est ainsi que ce que nous redoutions s’avère à l’usage être exact : la loi ZAN (zéro artificialisation nette) du 20 juillet 2023 est bien une imposture, faite pour être détournée et contournée par tous les bétonneurs. Elle est inefficace, comme peuvent l’être dans un registre différent les trois lois Egalim de 2018, 2021 et 2023 censées apporter des prix garantis aux agriculteurs…

En outre, les orientations du SCOT ne prennent pas à bras-le-corps la question de la gestion de la ressource eau dans un département touché de manière structurelle par la sécheresse. Il s’agit même du grand impensé du projet de SCOT. C’est à croire que les décideurs ont adopté sans retenue la formule pour le moins malheureuse d’un élu municipal de Perpignan indiquant que « la nature est résiliente », au point de se persuader que tout puisse continuer comme avant. C’est oublier les 42 communes du département sous tension pour assurer la fourniture d’eau potable, ou encore les 5 communes alimentées en eau potable par distribution de bouteilles et par portage d’eau pour les usages du quotidien !

S’il faut accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouveaux arrivants dans le département, il devient indécent de se gargariser des hausses démographiques successives. Celles-ci sont génératrices d’un excédent de résidences secondaires, au détriment des logements du quotidien. Elles alimentent le tragique et dévastateur contresens de l’étalement urbain. Et d’autant plus qu’elles se basent sur des projections contestables : le taux annuel de croissance démographique est estimé à 0,7%, alors que l’INSEE dans un récent rapport table sur un taux de 0,28%. Ce delta ne serait-il pas utile à certains pour justifier une prétendue urgence à bétonner toujours plus ?

L’artificialisation des terres dans ce SCOT ne constitue par ailleurs que la face émergée de l’iceberg. Il faut en effet ajouter les 140 hectares des zones économiques et les 248 hectares réservés à des projets dits d’envergure régionale ou nationale, au nombre de 6. Au total, c’est 1066 hectares de terres qui ne seront pas préservées. Sans oublier les 1 168 hectares de terres déjà consommées entre 2012 et 2021…

Plusieurs orientations concrètes constituent dès à présent des erreurs extrêmement préoccupantes. Il en va de des « oublis » de parcelles agricoles ne figurant pas dans le zonage des terres à protéger. Là aussi, on est en droit de se demander si ces manquements ne visent pas à justifier la planification de la poursuite de l’horreur écologique en toute bonne conscience ! On pourrait aussi relever l’extension en projet de 20% des parcs photovoltaïques au sol. Dans sa contribution à l’enquête publique, La France Insoumise approfondira sa réflexion à partir d’autres exemples concrets.

Ce SCOT Plaine du Roussillon traduit en réalité l’incapacité de la part des décideurs à faire des choix de rupture avec une grille d’analyse désormais rendue totalement inopérante par la gravité de la crise climatique. L’urgence écologique a beau s’imposer à tous, les concepteurs de ce SCOT s’entêtent à composer avec un logiciel plus que jamais obsolète et à conserver obstinément leurs œillères…

Catherine DAVID et Francis DASPE, animateurs de La France Insoumise