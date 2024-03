Pyrénées-Orientales - Nuit de la thermographie à Le Soler : Une soirée pour économiser l'énergie et rénover intelligemment

La municipalité de Le Soler, en partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole, est heureuse d'annoncer la "Nuit de la thermographie", une soirée dédiée à la sensibilisation aux déperditions d'énergie et aux économies d'énergie, qui se tiendra le mercredi 14 mars à 18h30 en salle du Conseil Municipal. Cette initiative vise à éclairer les habitants sur les opportunités de rénovation énergétique et les inciter à réduire leur consommation d’énergie.

Lors de cette soirée spéciale, les résidents auront l'occasion de découvrir les fuites de chaleur de leur domicile et de repérer les passoirs thermiques grâce à une balade accompagnée par une caméra thermique. Cette technologie permettra de visualiser directement les défauts d'isolation et les fuites d'énergie, identifiant ainsi les zones à améliorer pour rendre leur habitat plus écoénergétique.

Mais la "Nuit de la thermographie" ne se limite pas à une simple observation. Les participants auront accès dans un second temps à une réunion informative où ils pourront poser toutes leurs questions sur l'isolation, le chauffage, l'étanchéité, et plus encore. Des experts seront présents pour fournir des conseils objectifs et neutres, ainsi que des informations sur les aides financières disponibles pour la rénovation énergétique.

Alors que le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter, cette soirée revêt une importance particulière pour les ménages qui cherchent des moyens de réduire leurs factures énergétiques tout en contribuant à la préservation de l'environnement. La "Nuit de la thermographie" offre une occasion de se renseigner sur les choix techniques les plus efficaces en matière de rénovation énergétique.

Cette soirée n'aurait pu avoir lieu sans le soutien essentiel des partenaires, France Rénov, la région Occitanie, Rénov’Occitanie, l'Agence Régionale Energie Climat Occitanie (AREC Occitanie), Perpignan Méditerranée Métropole.