Bassin de Thau - Soutien aux activités de pêche et cultures marines : Le GALPA « Thau et son littoral » vient de lancer 3 appels à projet pour dynamiser la filière en 2024. 

Soutien aux activités de pêche et cultures marines : Le GALPA « Thau et son littoral » lance 3 appels à projet pour dynamiser la filière en 2024.

Dès 2023, 2 appels à projet avaient été publiés par le Galpa( Groupe d’action locale pêche et aquaculture) « Thau et son littoral », sous l’égide du Syndicat mixte du bassin de Thau, structure animatrice du programme. L’objectif : accompagner les professionnels dans la recherche de solutions pour réduire ou valoriser les déchets et coproduits issus des filières pêche et cultures marines, augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ou développer de nouveaux produits.

Suite au Comité de sélection et de pilotage (CSP) qui a eu lieu fin 2023 et au groupe de travail qui s’est tenu en janvier dernier, une nouvelle thématique est proposée autour de la sensibilisation, la formation et la communication auprès du grand public.

Ces appels à projets sont ouverts jusqu'au 1er aout 2024.

Le contexte

Le programme DLAL (Développement local par les acteurs locaux) du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) est un outil d’accompagnement des filières pêche et des cultures marines.

Le Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) porte cet outil, qui s’appuie sur une stratégie, des partenaires techniques et financiers et une gouvernance organisée en GALPA ou Groupe d’action local pêche et aquaculture. Le programme est largement subventionné par l’Europe et la Région Occitanie, principaux contributeurs.

Depuis 2022, la nouvelle stratégie DLAL s’est étendue aux problématiques environnementales pour faire face aux changements climatiques. Elle s’est ouverte à d’autres partenaires de l’économie bleue, dont le tourisme, en s’attachant à ce que les projets aient un effet positif direct sur les filières pêche et cultures marines. A noter enfin que le périmètre d’intervention s’est agrandi : ce sont désormais 36 communes de Sète agglopôle Méditerranée, Hérault Méditerranée et Béziers Méditerranée qui sont associées au programme sur la période 2022-2027.

La stratégie DLAL s’articule autour de 3 défis :

 Défi n°1 : Faire face au réchauffement climatique et préserver la biodiversité

 Défi n°2 : Conforter le poids socio-économique des filières pêche et cultures marines

 Défi n°3 : Créer du lien entre la pêche, les cultures marines et les activités connexes de l’économie bleue.

Pour en savoir plus sur le DLAL et la stratégie du territoire, cliquez ici ! :

Trois appels à projet thématiques pour porter les 3 défis

Chacun des défis de la stratégie DLAL va faire l’objet d’un appel à projet spécifique en 2024. L’ambition est de faire émerger les projets de développement et/ou d’innovation émanant du territoire de Thau pour lesquels le dispositif DLAL-FEAMPA pourrait être un facteur d’accélération.

Les candidatures seront étudiées puis sélectionnées par le Comité de sélection et de pilotage (CSP). Les lauréats pourront ainsi bénéficier d’importants financements européens et co- financements nationaux.

Les thématiques des 3 appels à projet de 2024 sont les suivantes :

Appel à projet 1

Recherche de solutions pour réduire et / ou valoriser les déchets et / ou les coproduits issus des filières pêche et cultures marines.

Pour répondre au Défi : Faire face au réchauffement climatique et préserver la biodiversité.

Avec un objectif phare : Atténuer les effets du réchauffement climatique en privilégiant l’économie circulaire.

Appel à projet 2

Recherche de solutions pour augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture et /ou développer de nouveaux produits.

Pour répondre au Défi : Conforter le poids socio- économique des filières pêche et cultures marines.

Avec un objectif phare : Améliorer la valorisation des produits locaux

Appel à projet 3

Communication, sensibilisation et formation.

Pour répondre au Défi : Créerdulienentrelapêche, les cultures marines et les activités connexes de l’économie bleue.

Avec un objectif phare : Communiquer surles produits auprès des populations locales et touristiques.

Quels sont les bénéficiaires de ces appels à projet ?

Ces AAP s’adressent prioritairement aux filières pêche et cultures marines, ainsi qu’aux activités connexes qui souhaitent mettre en œuvre un projet de développement en cohérence avec la stratégie du GALPA « Thau et son littoral » :

 Organisations professionnelles de la pêche et de la conchyliculture,

 Collectivités territoriales, établissements publics et leurs groupements,

 Associations en lien avec des professionnels ou des organisations professionnelles,

 Centres techniques, scientifiques et de formation,

 Entreprises de production « pêche » et « cultures marines » en groupement,

 Entreprises de l’aval des filières,

 Entreprises de valorisation des déchets et coproduits

A noter que certaines actions peuvent être portées par d’autres acteurs que ceux des filières pêche et cultures marines mais qu’elles doivent être en lien (sous forme de convention) avec les professionnels ou les organisations professionnelles des filières « pêche et cultures marines » et conforter ces filières, avec une vision de développement territorial.

Quel est le périmètre concerné ?

Les projets devront être situés sur le périmètre du Galpa intégrant les 14 communes de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM), les 20 communes de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) et les 2 communes de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée (Sérignan et Valras).

Le porteur de projet peut être domicilié en dehors de ces communes si l’opération a un effet direct et significatif sur le territoire et ses filières pêche et cultures marines.

Les subventions mobilisables et le calendrier

Le taux d’aides publiques pourra atteindre :