Haute-Garonne - Accident est survenu sur le chantier de la ligne C du métro: Communiqué de la commune de Labège.

Le lundi 4 mars 2024, un accident est survenu sur le chantier de la ligne C du métro sur la commune de Labège.

Vers 17h une partie d’une travée du futur viaduc de la ligne C construit par le groupement Horizon sur le secteur à proximité du centre commercial s’est effondrée lors de son installation.

Le Maire de Labège et le Président du Sicoval se sont rendus immédiatement sur place et remercient les secours (gendarmes, pompiers et SAMU) qui se sont mobilisés sans délai afin de porter assistance aux équipes de chantier et de sécuriser la zone.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place.

Pour l’heure le premier bilan fait état de 4 personnes prises en charge par les services d’urgence dont une personne décédée.

Le Procureur de la République communiquera sur le bilan définitif dès que celui-ci sera connu.

Laurent Chérubin, Maire de Labège et Jacques Oberti, Président du Sicoval, apportent tout leur soutien aux familles et aux proches des victimes ainsi qu’aux équipes affectées par ce drame.