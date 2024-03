Bagnols sur Cèze - Où dormir pour profiter de la foire a la brocante et aux antiquités de BARJAC ?

DU 28 MARS AU 1er AVRIL aura lieu la 100ème édition de la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac. Pour assister à l’événement et profiter du week-end , une nouvelle adresse propose une expérience hors des sentiers battus : le Mas Re.Source.

Ecrin de la Renaissance, Barjac se niche entre les gorges de l’Ardèche et celles de la Cèze, au seuil des Cévennes. Ce village de caractère était dès le XIIIème siècle à la croisée de routes commerciales majeures. Les foires jouaient un grand rôle dans la cité, leurs origines remontant au règne de François 1er. Fidèle à cette tradition, cette année aura lieu la 100ème édition de la Foire aux antiquitéset à la brocante de Barjac, pendant le week-end de Pâques. Plébiscité par des amateurs et professionnels du monde entier, l’événement réunit plus de 430 exposants, venus de tous les coins de la France.

Situé à 5km (7min) de Barjac, le Mas Re.Source, dont l’ouverture est prévue courant mars, est l’adresse idéale pour y assister tout en profitant d’une parenthèse entre culture et nature. Lové au coeur de 4 hectares encore sauvages et préservés, le repaire décline 5 chambres et 2 maisons d’hôtes alliant art, confort et authenticité ; une table d’hôtes pour partager des dîners aux couleurslocales et une piscine panoramique. Mêlant gestearchitectural et réhabilitation du patrimoine local,photographies contemporaines et objets porteursd’histoires : le Mas Re.Source est une extension dela personnalité de Marc et Rémy ses propriétaires. Un lieu où l’art de vivre et de recevoir dialogue avec le monde des arts.

Et si, après Saint-Ouen et l’Isle-sur-la-Sorgue, Barjac était la nouvelle destination pour chiner et chiller ?