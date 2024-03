Occitanie - La Région mobilisée pour le logement communal à vocation sociale

Réunis en commission permanente, les élus du conseil régional d’Occitanie ont voté une première enveloppe d’aides budgétaires à destination des communes volontaires pour construire du logement communal à vocation sociale. Voté en décembre dernier, la Région Occitanie s’est dotée d’un plan régional pour l’habitat durable dont la première des actions vise à aider les communes et les intercommunalités à construire des logements sociaux de qualité.

« Le logement est un droit fondamental dans notre pays. Pourtant aujourd’hui en France 4,2 millions de personnes sont mal-logées. La crise du logement couve depuis des années, et la Fondation Abbé Pierre ne cesse d'alerter : pénurie de l’offre, dégradation du parc immobilier, décalage entre les revenus et les prix des loyers… Cette crise a déjà des répercussions économiques, sociales et environnementales importantes. Nous ne pouvons nous résoudre au fait qu’en France, en 2024, plus de 2,5 millions de français attendent un logement social dont près de 200 000 en Occitanie », a déclaré la vice-présidente Marie Piqué avant de poursuivre.

« C’est un engagement que la Présidente Carole Delga a pris l’an dernier auprès des maires de notre région et je me félicite que dès ce début d’année nous soyons en mesure, dans le cadre de notre grand plan régional pour l’habitat durable, de concrétiser cette volonté d’accompagner les maires qui souhaitent construire du logement social », a conclu la vice-présidente suite au vote de la délibération.

Ce sont donc 39 opérations de construction portées par des communes, pour un total de 81 logements sociaux et une enveloppe régionale de 582 569,20 euros qui ont été votés ce matin.

