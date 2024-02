Saint-Chinian - Réouverture du Château&Village Castigno à Assignan

Vivez un séjour insolite dans l'Hérault au Château & Village Castigno

Vous êtes à la recherche d'une expérience hors du commun dans un cadre pittoresque et enchanteur ? Ne cherchez plus ! Le Château & Village Castigno vous invite à découvrir son domaine oenotouristique atypique niché dans le charmant village d'Assignan, en Occitanie. Avec sa réouverture prévue le 23 mars 2024, préparez-vous à vivre un séjour où le temps semble suspendu, propice à la détente et à la découverte.

Un concept unique : l'hôtel éclaté

Au Château & Village Castigno, l'expérience hôtelière prend une toute autre dimension. Ici, pas de bâtiment unique, mais un "hôtel éclaté" où les 24 chambres et suites se répartissent à travers les maisons colorées du village. Vous serez accueillis dans un décor authentique où chaque chambre raconte une histoire, offrant un confort apaisant et une décoration inspirante.

Le charme des maisons du village

Imaginez-vous déambuler dans les ruelles pavées de ce village pittoresque, aux façades rouges, roses ou mauves. Les maisons du village abritent des chambres et suites où règne une atmosphère chaleureuse et intimiste. Loin du tumulte de la vie urbaine, vous pourrez vous imprégner de l'ambiance paisible et authentique de la vie de village.

Une évasion culinaire

Au Château & Village Castigno, la gastronomie est à l'honneur avec quatre restaurants proposant des expériences culinaires uniques. Que vous soyez amateurs de cuisine étoilée, de bistrot convivial, de saveurs asiatiques ou de brasserie artisanale, vous trouverez forcément votre bonheur. Laissez-vous surprendre par des mets raffinés mettant en valeur les produits locaux et les saveurs du terroir.

Bien-être et détente

Pour compléter cette expérience sensorielle, offrez-vous un moment de détente au "Petit Péché", le centre bien-être du domaine. Profitez de massages inspirés de la nature et de soins revitalisants dans un cadre enchanteur propice au lâcher-prise. Vous pourrez également vous relaxer au Spa et vous ressourcer dans le sauna ou le jacuzzi.

Des expériences sur-mesure

Au Château & Village Castigno, les possibilités d'expériences sont infinies. Participez à un Wine Safari à travers les vignes, découvrez les secrets de la vinification lors d'une visite de cave, ou optez pour un pique-nique romantique au coeur des vignobles. Laissez-vous guider par vos envies et vivez des moments uniques et inoubliables.

Le vin, joyau de Castigno

La passion du vin se ressent à chaque instant à Castigno. Explorez la cave la plus originale de France, imprégnez-vous de l'histoire du domaine et dégustez des vins d'exception issus d'un terroir unique. Laissez-vous guider par les conseils avisés de sommeliers passionnés et découvrez toute la richesse des vins de Castigno.

Un lieu d'exception, une histoire passionnante

Le Château & Village Castigno est bien plus qu'un simple hôtel, c'est un lieu chargé d'histoire et d'authenticité. Fondé par Marc et Tine Verstraete, ce domaine a été métamorphosé avec passion et détermination pour devenir le joyau qu'il est aujourd'hui. Venez découvrir l'âme de Castigno et laissez-vous séduire par son charme incomparable.

Réservez dès maintenant votre séjour

La réouverture du Château & Village Castigno est prévue pour le 23 mars 2024. Ne manquez pas l'occasion de vivre une expérience inoubliable dans ce lieu d'exception. Réservez dès maintenant votre séjour et préparez-vous à vivre des moments uniques au coeur de l'Hérault, dans un cadre enchanteur où le temps semble s'arrêter.

Château&Village Castigno

9 AVENUE DE SAINT-CHINIAN 34360 ASSIGNAN FRANCE

TÉL. :+33 4 67 24 26 41VILLAGE@CHATEAUCASTIGNO.COM