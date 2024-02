Haute-Garonne - En Haute-Garonne, tous les camions Veolia roulent au biocarburant

Depuis le début de ce mois de février, tous les camions de collecte de Veolia Recyclage et Valorisation circulent au biocarburant, un déchet organique recyclé. Pas moins de 30 véhicules de collecte des déchets résiduels et recyclables des collectivités et des entreprises du département, ne roulent ainsi plus au gasoil mais grâce à un carburant issu du recyclage des huiles alimentaires usagées et de graisses animales. Ces camions sont, notamment, chargés de collecter les déchets des habitants des villes de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane (pour le compte de Toulouse Métropole) mais également d’établissements comme le CHU de Toulouse. Ainsi ce sont près de 600.000 km qui sont parcourus chaque année par cette flotte de 30 véhicules et qui se font dorénavant grâce à un biocarburant.

Limitant l’empreinte écologique des tournées, ce biocarburant diminue de 70% les émissions de CO2 par rapport à un carburant standard, et jusqu’à 90% si l’on considère le trajet global « du puits à la roue », qui compare l’impact environnemental de deux véhicules équipés de sources d’énergie différentes. Produit à partir de matériaux organiques non fossiles, le XTL-HVO réduit également les polluants atmosphériques, de 12% concernant les émissions de particules fines et de 22% concernant les NOx, oxydes d’azote, émis par la combustion des carburants fossiles. Altens, qui approvisionne Veolia en biocarburant, est certifié ISCC (International Sustainability Carbon Certification), ce qui garantit ainsi l’origine durable des matières premières et la démarche responsable de l’entreprise.

Répondre aux enjeux environnementaux et lutter contre le réchauffement climatique : face à la pollution de l’air liée aux transports, Veolia poursuit une politique volontariste dans la recherche de solutions éco-responsables, afin de permettre à ses clients de limiter leur empreinte écologique.

En Occitanie, l’expérience a démarré dans les Hautes-Pyrénées, où les camions de collecte de Veolia roulent désormais tous au biocarburant. Conscient des enjeux écologiques et de son impact, Veolia se montre précurseur sur le sujet et déploie progressivement cette solution bénéfique pour l’environnement sur toute l’Occitanie, mais également la région Nouvelle-Aquitaine, dont la flotte roule désormais au HVO en Gironde et Charente-Maritime.

"Notre engagement au quotidien en faveur de la transformation écologique, nous a naturellement conduit à modifier la carburation de nos véhicules de collecte sur notre site de Villeneuve-Tolosane (31). Après les Hautes-Pyrénées qui en sont déjà équipées, notre objectif est de passer au biocarburant 40% de notre flotte de camions sur les régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine d’ici la fin de l’année 2024. Nous sommes convaincus, avec nos clients collectivités et industriels, que les biocarburants offrent une solution prometteuse pour répondre aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain." Sophie Delage, Directrice Régionale de Veolia Recyclage & Valorisation des Déchets Région Sud-Ouest.

